Donald Trump busca que el Departamento de Justicia le pague $230 millones en un acuerdo sin precedentes

El presidente Donald Trump estaría presionando para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pague aproximadamente 230 millones de dólares como parte de un acuerdo relacionado con investigaciones que enfrentó durante la administración Biden y su primer mandato.

Según reportes, el acuerdo sería extraordinario y requeriría la aprobación de altos funcionarios del departamento que previamente actuaron como abogados defensores de Trump o representaron a sus aliados.

Las negociaciones surgen de dos reclamaciones administrativas presentadas por los abogados de Trump en 2023 y 2024, cuando ya no estaba en la presidencia:

Una reclamación por daños relacionados con investigaciones sobre los vínculos de su campaña de 2016 con el gobierno ruso. Otra reclamación, conocida públicamente el año pasado, sobre supuestas persecuciones maliciosas por parte del entonces fiscal especial Jack Smith, y violaciones a sus derechos de privacidad durante el allanamiento del FBI a su residencia en Mar-a-Lago en agosto de 2022, en busca de documentos clasificados.

Durante una aparición en la Casa Blanca la semana pasada junto a la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI Kash Patel y el fiscal adjunto Todd Blanche, Trump se refirió a las negociaciones y destacó la peculiaridad de que el Departamento de Justicia pudiera pagarle a un expresidente.

"Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando me convertí en presidente dije, 'me estoy demandando a mí mismo'", comentó Trump, refiriéndose a lo inusual de la situación.

De acuerdo con el Manual de Justicia, cualquier acuerdo debería ser aprobado por el fiscal adjunto o el fiscal asociado adjunto. Blanche representó a Trump en los casos de documentos clasificados y del 6 de enero, mientras que Stan Woodward representó a Walt Nauta, coacusado de Trump en el caso de los documentos.

Trump se declaró inocente en ambos casos antes de que fueran desestimados tras su reelección, siguiendo la política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a un presidente en funciones.

Consultado sobre la situación, Trump aseguró que no busca el dinero personalmente y que, de recibirlo, lo donaría a la caridad:

"Cualquier decisión tendría que pasar por mi escritorio, y es extraño decidir cuánto me estoy pagando a mí mismo en daños. Pero cualquier dinero que reciba lo daría a caridad".

El Departamento de Justicia no ofreció más comentarios sobre el estado de las negociaciones, aunque reiteró que todos los funcionarios siguen las directrices éticas del departamento.