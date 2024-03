Donald Trump busca inmunidad total ante la Corte Suprema por acciones posteriores a las elecciones

El ex presidente Donald Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema en la que pide ser otorgado inmunidad absoluta por sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero, argumentando que un fallo en su contra “perjudicaría a todos los futuros presidentes”.

El equipo legal de Trump presentó un documento detallando sus argumentos legales antes de las audiencias orales programadas para el 25 de abril, afirmando que Trump debería tener inmunidad total por cualquier acción oficial llevada a cabo durante su mandato como presidente.

“El presidente no puede funcionar, y la presidencia misma no puede mantener su vital independencia, si el presidente enfrenta enjuiciamientos penales por actos oficiales una vez que abandona el cargo”, escribieron los abogados de Trump.

Según ellos, si la corte rechaza su solicitud, “perjudicaría a todos los futuros presidentes”, dejándolos vulnerables a chantajes y extorsiones.

Los fiscales liderados por el fiscal especial Jack Smith esperan una decisión rápida en contra de Trump para que un juicio penal pueda tener lugar antes de las elecciones presidenciales de noviembre. El propio escrito de Smith está programado para el 8 de abril.

La corte, que cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, incluyendo tres nombramientos de Trump, considerará la cuestión legal sobre si un ex presidente tiene inmunidad presidencial por “conductas supuestamente relacionadas con actos oficiales durante su mandato en el cargo”.

Hasta el momento, Trump ha perdido este argumento en dos cortes diferentes.

En el nuevo documento, sus abogados argumentan que el caso se centra en los poderes únicos del presidente según la Constitución, citando una sentencia de la Corte Suprema de 1982 en el caso Nixon v. Fitzgerald, que afirmaba que los presidentes no pueden ser demandados en casos civiles por conductas dentro del “perímetro exterior” de su autoridad.

El equipo de Trump también dejó abierta la posibilidad de que, si la corte rechaza su solicitud de desestimar los cargos de inmediato, el caso podría ser remitido a tribunales inferiores para una mayor investigación sobre si los cargos se refieren a actos oficiales, lo que retrasaría aún más cualquier juicio.

El equipo de Smith ha argumentado previamente que no existe una inmunidad amplia que impida que los ex presidentes sean procesados por actos criminales cometidos durante su mandato. Según Smith, intentar “utilizar medios fraudulentos para frustrar la transferencia de poder” no debería considerarse un acto oficial.

La solicitud de inmunidad de Trump fue provocada por una acusación de cuatro cargos en Washington, incluyendo conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Trump se ha declarado inocente.

La jueza de distrito de EE. UU. en Washington, Tanya Chutkan, rechazó la petición de inmunidad de Trump en diciembre. Un grupo de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de Columbia ratificó esa determinación en febrero, lo que motivó a Trump a presentarse ante la Corte Suprema.