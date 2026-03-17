El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la opinión pública al declarar que «Macron estará fuera del cargo muy pronto». Lo dijo luego de no apoyarlo en la operación en el estrecho de Ormuz.

Con las declaraciones avizora problemas para el presidente de Francia sin brindar detalles de qué pasaría para que salga de su cargo.

Esta afirmación encendió el debate sobre el futuro de la presidencia de Emmanuel Macron. Además, ocurre justo en medio de dos sucesos internacionales perpetrados por EEUU, uno en Venezuela y otro por Irán.

La declaración de Trump tuvo lugar en el contexto de masivas manifestaciones por distintas causas sociales y políticas. Estas manifestaciones han sacudido a Francia en los últimos meses.

El mandatario estadounidense, conocido por sus polémicas declaraciones, aseguró que las circunstancias actuales podrían llevar a que Emmanuel Macron deje el poder antes de lo previsto.

Contexto político y reacciones internacionales

Analistas aseguran que, aunque la caída de Macron no parezca inminente, el malestar ciudadano se ha incrementado notablemente en los últimos meses. Esto se ha visto en las calles de París y otras ciudades. como se ha visto en las calles de París y otras ciudades.

No es la primera vez que Trump opina abiertamente sobre la política europea.

En anteriores ocasiones, ha criticado a distintos líderes del continente, generando respuestas mixtas a nivel diplomático.

Por su parte, el gobierno francés no respondió oficialmente a los comentarios de Trump. Sin embargo, algunos expertos ven en estas afirmaciones una muestra del clima tenso en Europa.