Donald Trump asegura que los neoyorquinos “huirán del comunismo” tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que los habitantes de Nueva York “pronto comenzarán a abandonar la ciudad para huir del comunismo”, tras la reciente elección del demócrata Zohran Mamdani como alcalde.

Durante su intervención en el Foro Empresarial de Estados Unidos, celebrado en Miami, Trump afirmó que los demócratas buscan transformar al país “en una Cuba comunista o una Venezuela socialista”, señalando que la ciudad de Miami podría convertirse en refugio para quienes escapen “de la tiranía comunista de Nueva York”.

El mandatario expresó su sorpresa por los resultados electorales, en los que Mamdani superó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, quien apenas obtuvo un 7% de los votos. “Anoche los votantes podían elegir entre un comunista o un matón, y eligieron al comunista. Es increíble”, comentó el presidente, al tiempo que aseguró desear “éxito” a la nueva administración.

Horas después, en una entrevista con Fox News, Trump sugirió que Mamdani “debería mostrarse respetuoso con Washington” si desea lograr resultados positivos para la ciudad. Finalmente, el presidente utilizó los comicios neoyorquinos para lanzar una advertencia al país: “Tras los resultados de anoche, los estadounidenses deben elegir entre el comunismo y el sentido común”.