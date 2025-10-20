Donald Trump: “Argentina está peleando por sobrevivir, el país se está desmoronando”

Donald Trump justifica ayuda económica a Milei con una de sus frases más polémicas, desatando controversia en Argentina y América Latina. Durante una intervención reciente, el exmandatario de Estados Unidos respaldó la nueva asistencia financiera destinada al gobierno de Javier Milei, argumentando que la situación económica argentina “nunca estuvo peor” y que el país necesita ahora más apoyo externo que nunca para evitar un colapso total.

Sus declaraciones no tardaron en provocar una ola de reacciones tanto entre los seguidores de Milei como entre sus críticos, quienes consideran que la dura retórica de Trump puede afectar la percepción internacional de Argentina y su gobierno. Además, el hecho de que la frase se utilice para justificar un paquete de ayuda económica, despierta interrogantes sobre el impacto real de este tipo de respaldos políticos, especialmente en un contexto regional tan delicado.

El fuerte pronunciamiento de Trump no solo busca validar el apoyo financiero a Milei, sino que también podría influir en la relación de otros países latinoamericanos con Estados Unidos. La crisis en Argentina, agravada por la inflación y la falta de reservas internacionales, es observada de cerca por mercados, gobiernos y organismos multilaterales.