Donald Trump anuncia un cara a cara con Xi Jinping en la Casa Blanca 

El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado la esperada visita oficial del líder chino Xi Jinping a la Casa Blanca para finales de este año.

Esta será la primera vez desde 2019 que ambos mandatarios se reúnan de manera bilateral, en medio de tensiones y desafíos globales.

La confirmación surge en un contexto de cambio en las relaciones entre EEUU y China, marcadas por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

Desde la administración anterior, ambos países han enfrentado divergencias en temas centrales como comercio, derechos humanos y seguridad internacional.

“Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, dijo el presidente de EEUU, destacando que las naciones son las más poderosas del mundo.

Impacto potencial en las relaciones EEUU-China

La llegada de Xi Jinping a la Casa Blanca podría significar un nuevo capítulo en la diplomacia entre ambas potencias.

Según analistas internacionales, este encuentro servirá para reactivar canales de diálogo directo, discutir acuerdos económicos y buscar disminución de tensiones.

Las expectativas crecen sobre temas como aranceles, cooperación en cambio climático, y seguridad en la región Asia-Pacífico.

Expertos advierten que cada decisión tomada durante la visita puede influir tanto en la política interna de ambos países como en la estabilidad global.