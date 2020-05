Donald Trump amenaza con sacar a EEUU de la OMS

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó con retirar a la nación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y quitar la financiación de forma permanente.

El anuncio lo hizo por medio de una carta de cuatro páginas que compartió en sus redes sociales.

Donald Trump en el documento asegura que abandonará el organismo si en un plazo de 30 días la institución no lleva a cabo “mejoras sustantivas” y demuestra “independencia de China”.

“Si la OMS no se compromete importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días haré permanente mi suspensión temporal de fondos a la OMS y reconsideraré nuestra afiliación al organismo”, dijo el mandatario.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020