Donald Trump afirma que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, es hijo de Fidel Castro

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a generar controversia con sus declaraciones sobre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En una reciente entrevista en un podcast, Trump insinuó nuevamente la teoría conspirativa de que Trudeau podría ser hijo del fallecido líder cubano Fidel Castro”Dicen que es hijo de Fidel Castro, y podría serlo,” afirmó Trump.

Además, hizo una afirmación sin pruebas, asegurando que la madre de Trudeau, Margaret, tuvo relaciones con todos los miembros de la banda de rock Rolling Stones, basándose en un comentario que supuestamente hizo Mick Jagger durante un concierto en Canadá.

Trump también aborda este tema en su nuevo libro, Save America. En sus páginas, menciona su relación con el primer ministro canadiense, afirmando que, aunque ambos se llevaban bien, había diferencias notables entre ellos. Trump escribió: “Justin Trudeau era muy generoso, mientras que yo, por decirlo de manera suave, no lo era.” Además, en un tono provocador, hizo referencia al pasado de Margaret Trudeau, quien fue conocida por su vida social en la década de 1970 y por su supuesto vínculo con Fidel Castro. Trump comentó: “Ella dijo que Castro era ‘el hombre más sexy que he conocido’ y mucha gente dice que Justin es su hijo”. Aunque Trudeau ha negado esta teoría, Trump agregó con ironía: “Él jura que no, ¡pero cómo iba a saberlo!”

La especulación sobre el posible vínculo entre Fidel Castro y Justin Trudeau no es nueva. En 2018, el gobierno canadiense desmintió el rumor, y la agencia de noticias Associated Press publicó un informe verificando los hechos. Según la verificación, Margaret Trudeau dio a luz a Justin nueve meses después de casarse con el primer ministro canadiense Pierre Trudeau en 1971, lo que hace imposible que Fidel Castro sea su padre biológico. Además, el informe destacó que Margaret no visitó Cuba hasta cuatro años después del nacimiento de Justin.

A pesar de ser desacreditada, esta teoría conspirativa ha seguido circulando, especialmente después de que Justin Trudeau elogiara a Fidel Castro tras su fallecimiento en 2016, describiéndolo como un “revolucionario legendario”. Las declaraciones recientes de Trump han vuelto a encender el debate, generando reacciones tanto en Estados Unidos como en Canadá.