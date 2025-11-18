Donald Trump acusa a Maduro de causarle "tremendo daño" a EEUU

En una reciente declaración, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y lo acusó de causar tremendo daño a su país.

Esta noticia llega en un momento de alta tensión política y social en la región, reavivando el debate sobre la influencia extranjera en la crisis venezolana.

“Él ha hecho un daño tremendo a nuestro país”, dijo Trump, luego de confirmar que sí hablaría con Maduro.

Contexto de la relación entre EEUU y Venezuela

Durante años, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido complejas y polémicas.

Las sanciones económicas, los reclamos sobre derechos humanos y la falta de reconocimiento diplomático han marcado el tono entre ambos países.

En este nuevo escenario, Trump manifestó apertura a una negociación directa con Maduro, lo que podría representar un giro relevante en la estrategia de Washington hacia Caracas.

Expertos consideran que cualquier diálogo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro podría impactar en temas como sanciones, apoyo internacional y, especialmente, en el futuro de las fuerzas militares venezolanas, pieza clave en el equilibrio de poder interno.

La noticia ha generado diversas reacciones tanto en la comunidad internacional como entre la diáspora venezolana.

Algunos analistas ven la declaración como una movida política de Trump en busca de posicionamiento ante las próximas elecciones estadounidenses.

Por su parte, sectores críticos advierten sobre el riesgo de legitimar a un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos, mientras otros creen que el diálogo podría abrir puertas a una transición pacífica en Venezuela.

“El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa”.