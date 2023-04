Donald Trump a sus seguidores: “EEUU se está yendo al infierno”

El expresidente Donald Trump se dirigió la noche de este martes a sus seguidores después de comparecer ante una corte de Nueva York por delitos fiscales relacionados con el pago de sobornos a la estrella de cine para adulto, Stormy Daniels.

Su discurso, que ya había sido anunciado por el equipo defensor, lo emitió cuatro horas después que se presentara voluntariamente ante el gran jurado de Manhattan para la audiencia de lectura de cargos.

“Nuestro país se está yendo al infierno”, fue una de las frases del exgobernante al hablar de las supuestas motivaciones para presentar cargos en su contra. Desde que se confirmó la imputación penal por el pago de 130 mil dólares a cambio del silencio de Daniels para evitar que su campaña electoral se dañara.

El discurso del exmandatario a sus seguidores comenzó a las 8:26, hora de Florida, desde Mar-a-Lago, a donde viajó después de su audiencia de lectura de cargos, desarrollada en la ciudad de Nueva York.

“Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos. El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación”, resaltó el gobernante mientras era ovacionado por la multitud.

Reiteró que el caso en su contra es una estrategia para interferir en los resultados electorales de los comicios que se llevarán a cabo en el 2024. “Este caso falso se presentó solo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe retirarse de inmediato”.

Horas antes de su comparecencia pública, ante sus seguidores y los medios de comunicación, aseguró que no había hecho nada ilegal. “Prácticamente, todos los expertos legales han dicho que no hay caso aquí. No se hizo nada ilegalmente”.

Aseveró que los EEUU ahora son una nación en decadencia que va en declive. El discurso del exgobernante, el primero en ser acusado penalmente, ha sido calificado por algunos medios como incendiario por los constantes ataques.

Al finalizar el discurso, el magnate apuntó que EEUU volverá a ser una nación grande otra vez. “No tengo duda que vamos a hacer de este país grande otra vez, Dios los bendiga”.