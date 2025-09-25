Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de carrera musical

El cantante puertorriqueño Don Omar anuncia su retiro de la música tras 25 años de exitosa trayectoria, sorprendiendo a millones de seguidores en Latinoamérica y el mundo. Conocido por ser uno de los pioneros del reguetón, William Omar Landrón ha marcado la historia de este género y deja un legado imborrable.

A través de un emocionante mensaje en redes sociales, Don Omar compartió con sus fanáticos la decisión de dar por concluida su carrera artística. El intérprete señaló que celebrará su despedida con una serie de conciertos, donde recorrerá sus mayores éxitos y agradecerá personalmente a quienes lo han apoyado desde los inicios de su carrera.

La noticia del retiro musical llega después de una etapa de reflexión personal para Don Omar. En sus propias palabras, siente que es el momento de cerrar un ciclo y enfocarse en nuevos proyectos fuera de los escenarios.

Más allá de la nostalgia, el artista deja claro que su partida es motivo de celebración por el camino recorrido juntos. La despedida incluye una gira que promete emocionar a sus seguidores, según detalló el propio artista. Además, el impacto de esta noticia ha generado reacciones en la industria musical y entre otros exponentes del género, quienes le han dedicado mensajes de reconocimiento y gratitud.