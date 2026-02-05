Documentos sugieren que Jeffrey Epstein presentó a Melania y Donald Trump

Documentos federales recientemente desclasificados apuntan a que Jeffrey Epstein habría sido la persona que presentó a Melania Knauss y a Donald Trump, según registros incluidos en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La revelación surge de un informe del FBI (Formulario 302) que resume una entrevista realizada el 13 de julio de 2019, en la que un testigo aseguró que el fallecido delincuente sexual jugó un papel directo en el primer encuentro de la pareja a finales de los años noventa. Esta versión contradice el relato público que durante años sostuvo que Trump y Melania se conocieron en un evento social durante la Semana de la Moda de 1998.

De acuerdo con el testimonio, Epstein no solo conocía a ambos, sino que habría facilitado deliberadamente la presentación, como parte de su estrategia para mantenerse cerca de figuras influyentes del mundo político, empresarial y mediático. Aunque no existe acusación de conducta ilegal contra Trump o Melania en estos documentos, la información ha reavivado el debate sobre la profundidad de las conexiones sociales que Epstein cultivó durante décadas.

Los archivos forman parte de miles de documentos liberados entre 2024 y 2025 en el marco de litigios civiles relacionados con Epstein y su entorno. En ellos, fiscales federales analizaron cómo el financista utilizaba su red en la industria del modelaje para acercarse a personas poderosas, ofreciendo contactos y presentaciones como moneda de intercambio.

Si bien se trata de declaraciones y no de conclusiones judiciales, los registros refuerzan la idea de que Epstein habría sido una figura clave en el origen de la relación entre Donald Trump y Melania, un detalle que añade una nueva y controvertida dimensión a la historia pública de la pareja presidencial.