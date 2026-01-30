Documentos del caso Epstein incluyen acusaciones no verificadas contra Bill Gates

Un nuevo conjunto de documentos judiciales relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein, publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contiene declaraciones no verificadas en las que Epstein realiza graves acusaciones contra el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Los señalamientos aparecen en borradores de correos electrónicos y comunicados fechados en julio de 2013, presuntamente redactados por Epstein haciéndose pasar por Boris Nikolic, entonces asesor científico cercano a Gates y vinculado a la Fundación Bill y Melinda Gates. En esos textos, Epstein afirma que Gates habría solicitado ayuda para obtener medicamentos relacionados con enfermedades de transmisión sexual y para encubrir supuestas relaciones extramaritales.

En uno de los documentos, Epstein acusa al empresario de intentar proteger su reputación pública y de pedir la eliminación de mensajes sensibles. También sugiere que una eventual crisis matrimonial podría afectar compromisos filantrópicos de alto perfil. Cabe destacar que estos escritos nunca fueron enviados y forman parte de al menos siete borradores hallados en los archivos oficiales.

Un portavoz de Bill Gates rechazó categóricamente las afirmaciones, calificándolas de “absurdas y completamente falsas”, y aseguró que los documentos reflejan únicamente la frustración de Epstein por no mantener una relación cercana con el magnate. Gates ha sostenido en reiteradas ocasiones que su vínculo con Epstein se limitó a conversaciones relacionadas con filantropía, y ha reconocido públicamente que fue un error haber tenido contacto con él.

La divulgación de estos archivos ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre las conexiones de Epstein con figuras influyentes del ámbito político, empresarial y cultural. El financista, quien fue condenado por delitos sexuales y posteriormente acusado de tráfico sexual, murió en prisión en 2019, en un caso que las autoridades calificaron como suicidio.

Los documentos también incluyen fotografías inéditas de Gates junto a Epstein, tomadas años después de que este último se registrara como delincuente sexual. Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que gran parte del material fue publicado con identidades protegidas para evitar daños a terceros.

Hasta el momento, ninguna de las acusaciones contenidas en los borradores ha sido probada en un tribunal, y no se han anunciado cargos relacionados contra Bill Gates.