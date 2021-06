Doctora pierde a su hermano por falta de dinero: “Cuando yo necesité mi sueldo no llegó”

Honduras.- El caso de una doctora que perdió a su hermano por falta de dinero y con tres meses de atraso en su pago salarial ha generado indignación en la nación centroamericana.

Según relatos de la doctora Jazmín Coto, la familia de su hermano se contagió del coronavirus, invirtiendo una importante cantidad monetaria para salvaguardar sus vidas.

Cuando el jefe de familia necesitaba someterse a unos exámenes la falta de dinero comenzó a sentirse y el atraso del pago por sus servicios médicos fue trágico para la doctora que decidió armarse de valor y denunciar al gobierno de Honduras.

Con pancarta en mano y con notorio dolor por la perdida de su hermano, la enfermera relató lo sucedido, quien después de pagar el tratamiento de su hija y esposa no pudo costearse sus exámenes.

“Recuerdo muy bien cuando el miércoles le dije: Gordo, necesito que te hagás una tomografía, rayos X y los exámenes pertinente. Él me dijo: No tengo dinero”, acotó ante las cámaras la galena que perdió a su hermano por la falta de dinero.

En ese momento y con la esperanza de que el gobierno hondureño honrara su deuda, la enfermera asegura que le prometió a su hermano que le ayudaría con lo exámenes al recibir su sueldo.

Las complicaciones llegaron y su hermano falleció el domingo sin que las autoridades estatales le acreditaran lo que se ha ganado con esfuerzo por sus conocimientos en la medicina.

“Murió y mi pago no estuvo a tiempo, son tres meses donde he estado al frente de la pandemia. Contratada por Fuerza Honduras, trabajando para el establecimiento de salud de Sambo Creek, donde jamás he faltado a mis labores”, dijo entre lágrimas la enfermera que perdió a su hermano por falta de dinero para hacerse unos exámenes.

La enfermera, quien se suma a otro grupo de profesionales que han sufrido la negligencia estatal, esgrimió que mientras ella no tenía salida económica, funcionarios andaban de viaje en Israel.

“Cuando yo necesité mi sueldo para apoyar a mi familia no llegó a tiempo, no llegó; simplemente no llegó y ya no teníamos dinero”, dijo con voz quebrantada y tono de indignación.

Además, recalcó que aunque el gobierno le pague hoy todo su sueldo no lo va a levantar de la tumba, porque la falta de dinero que los apremió hace una semana fue por los atrasos de los funcionarios que estaban lamentándose en un muro en Israel.

“No lo voy a poder regresar a mi casa, no le voy a poder decir: mirá aquí está tu tomografía, aquí están tus exámenes, aténdete a tiempo”, agregó en medio de la consternación.

Asimismo, resintió que mientras el pueblo sufre por falta de dinero, por falta de medicamentos las autoridades andan pegando vallas publicitarias para sus campañas políticas.