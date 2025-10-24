DNIB.com informa que Internet tiene 378,5 millones de registros de nombres de dominio al final del tercer trimestre de 2025

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), proveedor global de infraestructura crítica de Internet y servicios de registro de nombres de dominio, anunció hoy que, de acuerdo con el último Informe Trimestral Domain Name Industry Brief de DNIB.com, el tercer trimestre de 2025 cerró con 378,5 millones de registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés), con un aumento de 6,8 millones de registros de nombres de dominio, o 1,8 %, en comparación con el segundo trimestre de 2025. Los registros de nombres de dominio también aumentaron por 16,2 millones, o 4,5 %, interanual.





Los TLD .com y .net tuvieron un total combinado de 171,9 millones de registros de nombres de dominio en la base de nombres de dominio al final del tercer trimestre de 2025, lo que representa una suba de 1,4 millones de registros de nombres de dominio, o del 0,8 %, en comparación con el segundo trimestre de 2025. Los TLD .com y .net tuvieron un aumento combinado de 2,4 millones de registros de nombres de dominio, o 1,4 %, interanual. Al 30 de septiembre de 2025, la base de nombres de dominio .com fue por un total de 159,4 millones de registros de nombres de dominio y la base de nombres de dominio .net tuvo un total de 12,5 millones de registros de nombres de dominio. Los nuevos registros de nombres de dominio .com y .net fueron por un total de 10,6 millones al final del tercer trimestre de 2025, en comparación con los 9,3 millones de registros de nombres de dominio al final del tercer trimestre de 2024.

El total de registros de nombres de dominio de nivel superior de código de país (ccTLD) fue de 144,8 millones al final del tercer trimestre de 2025, con una suba de 1,4 millones de registros de nombres de dominio, o del 1,0 %, en comparación con el segundo trimestre de 2025. Los ccTLD aumentaron en 4,8 millones de registros de nombres de dominio, o 3,4 %, interanual. Los 10 ccTLD principales, al 30 de septiembre de 2025, fueron .cn, .de, .uk, .ru, .nl, .br, .au, .fr, .in y .eu.

La información sobre la metodología estadística usada para crear el Informe Trimestral Domain Name Industry Brief y paneles de DNIB.com está disponible aquí.

Acerca de DNIB.com

DNIB.com, patrocinado por Verisign, proporciona investigación estadística y analítica global y datos sobre la industria de nombres de dominio, además de análisis de las principales tendencias políticas, de seguridad y tecnológicas. Para consultar el último informe trimestral The Domain Name Industry Brief, los informes anteriores y paneles interactivos con datos ampliados de la industria de nombres de dominio, visite DNIB.com.

Acerca de Verisign

Verisign (NASDAQ: VRSN), un proveedor global de servicios críticos de infraestructura de Internet y registro de nombres de dominio, permite la navegación por Internet en muchos de los nombres de dominio más reconocidos del mundo. Verisign ayuda a lograr la seguridad, estabilidad y resiliencia del Sistema de nombres de dominio y de Internet brindando servicios de mantenimiento de la zona raíz, operando dos de los 13 servidores raíz de Internet globales y brindando servicios de registro y resolución autorizada para los dominios de nivel superior .com y .net, que respaldan la mayoría del comercio electrónico global. Para obtener más información, visite verisign.com.

