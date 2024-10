DNIB.com informa que Internet tendrá 362,3 millones de registros de nombres de dominio al final del tercer trimestre de 2024

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), proveedor global de infraestructura de Internet crítica y servicios d registro de nombres de dominio, anunció hoy que, según el Domain Name Industry Brief Quarterly Report más reciente de DNIB.com, el tercer trimestre de 2024 cerró con 362,3 millones de registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior (TLD), con una disminución de 0,1 millones de registros (menos del 0,05 %) en comparación con el segundo trimestre de 2024. Los registros de nombres de dominio aumentaron en 3,0 millones (0,8 %) de forma interanual.





Al final del tercer trimestre de 2024, los TLD .com y .net sumaron un total combinado de 169,6 millones de registros de nombres de dominio en la base de nombres de dominio, lo que representa una disminución de 1,1 millones de registros, o un 0,6 %, en comparación con el segundo trimestre de 2024. Los dominios de alto nivel .com y .net registraron un descenso combinado de 4,4 millones de registros de nombres de dominio (2,5 %) de forma interanual. Al 30 de septiembre de 2024, la base de nombres de dominio .com tuvo 156,7 millones de registros de nombres de dominio y la base de nombres de dominio .net contó con 12,9 millones de registros de nombres de dominio.

Los nuevos registros de nombres de dominio .com y .net totalizaron 9,3 millones al final del tercer trimestre de 2024, respecto de los 9,9 millones registrados a finales del tercer trimestre de 2023.

El total de registros de nombres de dominio TLD de código de país (ccTLD) fue de 140,1 millones al final del tercer trimestre de 2024, un aumento de 0,1 millones de registros de nombres de dominio (menos del 0,05 %) en comparación con el segundo trimestre de 2024. Los ccTLD aumentaron en 2,0 millones de registros de nombres de dominio (1,4 %) de un año a otro. Los 10 principales ccTLD, al 30 de septiembre de 2024, eran .cn, .de, .uk, .ru, .nl, .br, .au, .fr, .in and .eu.

La información sobre la metodología estadística utilizada para crear el Domain Name Industry Brief Quarterly Report y los paneles de DNIB.com está disponible aquí.

Acerca de DNIB.com

DNIB.com, patrocinado por Verisign, proporciona investigaciones y datos estadísticos y analíticos globales sobre la industria de nombres de dominio, además de análisis de tendencias clave con relación a políticas, seguridad y tecnología. Consulte el último Informe trimestral Domain Name Industry Brief, informes anteriores y paneles interactivos con datos detallados sobre la industria de nombres de dominio en DNIB.com.

Acerca de Verisign

Verisign (NASDAQ: VRSN), un proveedor global de servicios críticos de infraestructura de Internet y registro de nombres de dominio, permite la navegación por Internet en muchos de los nombres de dominio más reconocidos del mundo. Verisign ayuda a lograr la seguridad, estabilidad y resiliencia del Sistema de nombres de dominio y de Internet brindando servicios de mantenimiento de la zona raíz, operando dos de los 13 servidores raíz de Internet globales y brindando servicios de registro y resolución autorizada para los dominios de nivel superior .com y .net, que respaldan la mayoría del comercio electrónico global. Para obtener más información, visite verisign.com.

