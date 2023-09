DNIB.com informa 356,6 millones de registros de nombres de dominio en Internet a fines del segundo trimestre de 2023

RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), proveedor global de servicios de registro de nombres de dominio e infraestructura de Internet, anunció hoy que, según el último Informe trimestral Domain Name Industry Brief de DNIB.com, el segundo trimestre de 2023 cerró con 356,6 millones de registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior (TLD, por sus siglas en inglés), un aumento de 1,7 millones de registros de nombres de dominio, o 0,5 %, en comparación con el primer trimestre de 2023. Los registros de nombres de dominio también aumentaron en 4,3 millones, o 1,2 %, año tras año.





El total combinado de los TLD .com y .net fue de 174,4 millones de registros de nombres de dominio en la base de nombres de dominio al final del segundo trimestre de 2023, una disminución de 0,3 millones de registros de nombres de dominio, o 0,2 %, en comparación con el primer trimestre de 2023. Los TLD .com y .net presentaron un aumento combinado de 0,1 millones de registros de nombres de dominio, o un 0,1 % año tras año. Al 30 de junio de 2023, la base de nombres de dominio .com totalizaba 161,3 millones de registros de nombres de dominio y la base de nombres de dominio .net totalizaba 13,1 millones de registros de nombres de dominio.

Los nuevos registros de nombres de dominio .com y .net totalizaron 10,2 millones al final del segundo trimestre de 2023, en comparación con 10,1 millones de registros de nombres de dominio al final del segundo trimestre de 2022.

El total de registros de nombres de dominio TLD de código de país (ccTLD, por sus siglas en inglés) fue de 137,0 millones al final del segundo trimestre de 2023, un aumento de 1,1 millones de registros de nombres de dominio, o 0,8 %, en comparación con el primer trimestre de 2023. Los ccTLD aumentaron en 2,7 millones de registros de nombres de dominio, o un 2,0 %, año tras año. Los 10 ccTLD principales, al 30 de junio de 2023, fueron .cn, .de, .uk, .nl, .ru, .br, .au, .fr, .eu e .it.

Con el lanzamiento de los paneles de DNIB.com, se han incluido 16 TLD adicionales en los cálculos aplicables. Los datos actuales e históricos aplicables presentados en esta edición del informe trimestral se han ajustado en consecuencia, y las tendencias trimestrales y año tras año aplicables se han calculado utilizando esas cifras ajustadas. Puede obtenerse más información en DNIB.com.

Se encuentra disponible la información sobre la metodología estadística utilizada en la creación del informe trimestral Domain Name Industry Brief y los paneles de DNIB.com aquí.

Acerca de DNIB.com

DNIB.com, patrocinado por Verisign, ofrece investigaciones y datos estadísticos y analíticos globales sobre la industria de nombres de dominio, además de análisis de políticas clave, seguridad y tendencias tecnológicas. El último informe trimestral Domain Name Industry Brief, así como informes anteriores y paneles interactivos con datos ampliados de la industria de nombres de dominio, están disponibles en DNIB.com.

Acerca de Verisign

Verisign, proveedor global de servicios de registro de nombres de dominio e infraestructura de Internet, permite la navegación en Internet para muchos de los nombres de dominio más reconocidos del mundo. La compañía posibilita la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad de infraestructura y servicios clave de Internet, incluida la prestación de servicios de mantenimiento de zona raíz, la operación de dos de los 13 servidores raíz de Internet globales y la prestación de servicios de registro y resolución autorizada para los dominios de nivel superior .com y .net., que sustentan la mayor parte del comercio electrónico global. Para obtener más información sobre lo que significa contar con la tecnología de Verisign (Powered by Verisign), visite verisign.com.

VRSN

© 2023 VeriSign, Inc. Todos los derechos reservados. VERISIGN, el logotipo de VERISIGN y otras marcas comerciales, marcas de servicio y diseños son marcas comerciales registradas o no registradas de VeriSign, Inc. y sus filiales en Estados Unidos y en otros países. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los inversionistas: David Atchley, datchley@verisign.com, + 1 703-948-3447

Relaciones con la prensa: Dave McGuire, davmcguire@verisign.com, + 1 703-948-3800