Disney y Pixar anuncian el regreso de Toy Story 5 para junio de 2026

Los estudios Disney y Pixar confirmaron oficialmente que la esperada quinta entrega de la saga Toy Story llegará a los cines en junio de 2026, una noticia que ha emocionado a los fanáticos de todo el mundo. El anuncio se realizó junto con el lanzamiento del primer teaser oficial, que revela un adelanto de la nueva trama y el regreso de los icónicos personajes.

En el avance, los queridos protagonistas Woody y Buzz Lightyear enfrentan un nuevo desafío con la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que altera la armonía del grupo. Los juguetes la perciben como una amenaza, lo que da inicio a una historia cargada de humor, acción y el característico toque emotivo que distingue a la franquicia.

El elenco original regresa con Tom Hanks dando voz a Woody y Tim Allen a Buzz, mientras que Joan Cusack vuelve como Jessie. También se unen Blake Clark (Slinky) y Tony Hale (Forky). Una de las grandes novedades del reparto es la incorporación de la actriz Greta Lee, reconocida por su trabajo en Vidas pasadas, quien aportará una voz fresca al universo animado.

Según el medio especializado Variety, esta nueva entrega busca explorar temas de amistad, adaptación al cambio y convivencia con la tecnología, adaptando el mensaje de la saga a una nueva generación.

Con esta película, Toy Story reafirma su lugar como una de las franquicias más exitosas y queridas de Pixar, que desde 1995 ha cautivado a grandes y pequeños con su mezcla única de aventura, emoción y valores universales. El estreno de Toy Story 5 promete ser uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026.