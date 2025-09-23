Disney y ABC se arrepienten y anuncian que Jimmy Kimmel Live volverá

El programa de Jimmy Kimmel vuelve a ser noticia, pues tras una extensa pausa, el “Jimmy Kimmel Live!” regresará a la televisión.

La vuelta de una de las figuras más influyentes del late night estadounidense se produce después de la prolongada huelga de guionistas, que obligó a suspender buena parte de la programación en vivo.

Esta noticia entusiasma a los seguidores del programa, quienes llevan meses esperando su reestreno.

Impacto de la huelga de guionistas en la programación estadounidense

La huelga de guionistas que marcó el calendario televisivo en 2023 afectó a varios programas icónicos de Estados Unidos.

Entre ellos, “Jimmy Kimmel Live!” fue uno de los más recordados por su ausencia. Esta pausa no solo impactó a los espectadores, sino también a la producción, quienes tuvieron que adaptarse a la falta de contenido original.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre el gremio de guionistas y las grandes cadenas, el regreso de Kimmel se ha confirmado para la próxima semana.

El “Jimmy Kimmel Live!” retorna con la promesa de mantener su tono irreverente y sus entrevistas exclusivas.

Productores han manifestado que el equipo está listo para innovar, presentando nuevos segmentos y llamativos invitados.

El anuncio es visto como una señal de recuperación para la industria del entretenimiento, aún con desafíos poshuelga.