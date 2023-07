Disney Illusion Island ya está disponible en Nintendo Switch™

Embárcate en una viaje fantástico con Mickey y sus amigos

GLENDALE, California–(BUSINESS WIRE)–En el día de la fecha, Disney Games, en colaboración con el desarrollador Dlala Studios, presentó a nivel mundial Disney Illusion Island, un video juego de aventuras con una plataforma cooperativa para hasta cuatro jugadores, exclusivo para Nintendo Switch™.

Experimenta una aventura completamente nueva y únete a jugar junto a Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald y Goofy en un viaje fantástico a través de la isla de Monoth. Explora este hermoso y misterioso mundo para recuperar los tres Tomos mágicos: libros poderosos que se usan para proteger la isla. Disney Illusion Island ofrece a los jugadores la oportunidad de formar parte de una auténtica aventura de Mickey & Friends con una historia original, una impresionante animación dibujada a mano y una partitura original totalmente orquestada por Ivor Novello y Dave Housden, compositor nominado al BAFTA .

Mira el tráiler de Disney Illusion Island aquí.

“Disney Illusion Island marca el regreso de Mickey Mouse a los videojuegos. Nos sentimos muy honrados de traer esta aventura única a Nintendo Switch”, comentó Luigi Priore, vicepresidente de Disney, Pixar y 20th Century Games. “Es una gran alegría ver a los jugadores saltar y explorar el maravilloso mundo artesanal de Monoth con sus amigos y familiares”.

Con la participación de los actores de voz originales de Mickey, Minnie, Donald y Goofy, Disney Illusion Island reúne a todos. Los jugadores, quienes pueden jugar solos o en equipo con hasta tres amigos en modo cooperativo local, realizan hazañas de plataformas de alto vuelo, descubren secretos y se enfrentan a jefes épicos. En el extenso mundo de Monoth, siempre hay algo nuevo por descubrir a medida que los jugadores revelan el misterio de los tomos robados.

“Disney Illusion Island ha sido un hito absoluto para mí y para el estudio”, señaló Aj Grand-Scrutton, director creativo/CEO de Dlala Studios. “Es un enorme placer traer de vuelta a Mickey, Minnie, Donald y Goofy en una nueva aventura de plataformas en 2D. Estamos ansiosos por que los jugadores se unan a nosotros en el mundo de Monoth”.

Disney Illusion Island ya se encuentra disponible por $39,99, en forma exclusiva para Nintendo Switch en Nintendo eShop y tiendas minoristas, a partir del día de la fecha.

Para obtener más información sobre Disney Illusion Island, visite: www.disneyillusionisland.com

Para obtener información actualizada sobre Disney Illusion Island, síganos en las redes sociales:

Acerca de Disney Consumer Products, Games, and Publishing



Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) es una división de Disney Parks, Experiences, and Products (DPEP) que introduce las marcas y franquicias favoritas en la vida cotidiana de familias y fanáticos a través de productos —desde juguetes hasta remeras, aplicaciones, libros, juegos para consolas y más— y experiencias que pueden encontrarse alrededor del mundo, incluso en la plataforma de comercio electrónico shopDisney y en los parques de Disney, las tiendas minoristas locales e internaciones y las tiendas de Disney de todo el mundo. La empresa alberga a equipos de primer nivel conformados por expertos en productos, licencias y venta minorista, artistas y narradores, y tecnólogos que despiertan la imaginación en todo el mundo.

Acerca de Dlala Studios



Dlala Studios es el creador de Disney Illusion Island y Battletoads (2020). Anteriormente, trabajaron para varios títulos galardonados como Sea of Thieves. El estudio, con sede en Essex, ha ganado su reputación como líder de la industria en animación 2D y por su narrativa única y graciosa. El estudio celebró su 10.° aniversario en 2022 y cuenta con aproximadamente 40 empleados de tiempo completo.

