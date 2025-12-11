Disney cierra acuerdo con OpenAI para llevar sus personajes a la plataforma Sora

Disney anunció un acuerdo histórico con OpenAI para integrar a sus personajes en Sora, la plataforma de videos cortos impulsada por inteligencia artificial. El pacto marca un momento decisivo para Hollywood, que continúa evaluando los riesgos y beneficios del uso de la IA generativa en la industria del entretenimiento.

Según informó la compañía, el convenio no incluye el uso de voces ni la imagen de actores o talentos, con el fin de evitar conflictos relacionados con derechos y representación digital. Los videos creados mediante Sora formarán parte del catálogo de Disney+ durante los próximos tres años.

Además, Disney reveló que adquirirá una participación de 1.000 millones de dólares en OpenAI, con la posibilidad de sumar nuevas inversiones en el futuro. La alianza también contempla el desarrollo conjunto de nuevas herramientas, productos y experiencias, así como la implementación de ChatGPT para uso interno dentro de la empresa.

Con este movimiento, Disney busca posicionarse a la vanguardia tecnológica y explorar nuevas formas de creación y distribución de contenido en la era de la inteligencia artificial.