Disidentes kurdos iraníes en Irak niegan planes de ataque, pero se unirían a invasión de EEUU a Irán

IRBIL, Irak (AP) — Oficiales de uno de los grupos disidentes kurdos iraníes armados con base en el norte de Irak dijeron a The Associated Press que no están planeando un ataque transfronterizo inminente contra Irán.

Al respecto, dejaron claro que si se da una invasión de las tropas estadounidense se sumarán a una invasión terrestre si Estados Unidos lanzara una.

Los comentarios parecen estar dirigidos a tranquilizar a funcionarios kurdos iraquíes. Estos funcionarios han dicho que no quieren que se lancen ataques contra Irán desde su territorio.

En caso de una operación terrestre de Estados Unidos, "entonces entraremos junto a las fuerzas de la coalición", afirmó Khalil Nadiri, un oficial del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK, por sus siglas en inglés).

Agregó que su grupo también cuenta con miembros armados que ya están presentes dentro de Irán. Por ello, no necesariamente requerirán apoyo transfronterizo si fueran a impulsar un levantamiento.

Nadiri señaló que los grupos kurdos han estado en contacto con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, negó haber recibido de ellos cualquier tipo de ayuda material.

Sin embargo, los dos funcionarios buscaron disipar los temores de los funcionarios kurdos iraquíes. Temían que la región kurda semiautónoma de Irak sea utilizada como plataforma de lanzamiento.

Irán y milicias iraquíes aliadas ya han lanzado decenas de misiles y ataques con drones contra el norte de Irak. Han apuntado a las bases de Estados Unidos y al consulado en Irbil. Además, han atacado bases de los grupos disidentes kurdos iraníes.