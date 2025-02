Diseñador mexicano lleva orgulloso una camisa con el eslogan: "Golfo de México" 

Patricio Campillo, un diseñador mexicano que se siente orgulloso de sus raíces, ha decidido desafiar a Estados Unidos (EEUU) al portar una camisa con el eslogan: Golfo de México en un desfile de modas en Nueva York.

Las fotografías y videos de Campillo se han viralizado en las redes sociales por el mensaje que lleva su acción luego que el presidente Donald Trump ordenara que se cambiara el nombre por Golfo de América.

La acción del diseñador mexicano ha generado una ola de reacciones, críticos y seguidores han opinado y se han enfrascado en un debate sobre si es o no correcto desafiar al gobernante estadounidense.

Por su parte, Patricio ha dejado claro que el amor a su país lo impulsó a demostrar al mundo que no es un nombre, que hace una región grande, y que los mexicanos se caracterizan por estar orgullosos de sus raíces.

"Siempre tengo esta actitud de defender a mi país y amo a mi país y creo que también en parte de esta identidad que tenemos los mexicanos", dijo el diseñador mexicano al asegurar que no se arrepiente de haber causado tanto revuelo con su camisa.

Agregó que la moda no está excluida de los problemas políticos, razón por la cual no dudó en aprovechar su pasarela para recordarle a Trump que la historia no se puede cambiar aunque se intente.

“Creo que la moda siempre ha estado cargada de mensajes políticos, de mensajes de rebeldía, y creo que es parte de la belleza de hacer ropa, que al final el lenguaje se vuelve a través de las prendas y no necesariamente de las palabras”, apuntó el diseñador mexicano, generando una ola de reacciones en las redes.