Director ejecutivo llora desconsolado tras despedir a varios empleados: “No todos somos insensibles”

EEUU.- El director ejecutivo Braden Wallake se convirtió en tendencia luego de llorar desconsolado por despedir a varios de sus empleados por razones que no explicó.

Wallake, CEO de la empresa Hypersocial, compartió la fotografía con lágrimas brotando de sus hijos y corriendo por sus mejillas, viralizándose rápidamente.

La gran cantidad de comentarios lograron que su historia traspasara las fronteras. Las opiniones están divididas entre los que lo apoyan y lo que lo critican.

El posteo del director ejecutivo llorando por despedir a sus empleados tuvo como objetivo demostrar que algunos dueños de negocios sufren cuando les toca separar de sus trabajos a un empleado.

“No todos los directores ejecutivos son insensibles… Esta será la cosa más vulnerable que jamás compartiré”, escribió Wallake.

Para algunas personas la publicación del director ejecutivo de Hypersocial solo fue una estrategia para hacer marketing y viralizarse.

“En días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo se preocupa por el dinero y que no me importara a quien lastimó en el camino. Pero yo no. Entonces son insensibles y no les importa cuándo tiene que despedir a la gente. Estoy seguro de que hay cientos y miles de personas como yo”, agregó.

Según información de medios locales, fueron dos empleados lo que el director ejecutivo de la empresa decidió cesar de sus funciones sin revelar los motivos de los dos despidos.

“Estaba sentado aquí en mi escritorio, simplemente llorando, supongo, y decidí hacer la publicación porque he visto mucho en LinkedIn recientemente sobre lo terribles que son los dueños de negocios y los directores ejecutivos por despedir a sus empleados y que estamos despidiendo empleados mientras obtienen su tercera casa en las Bahamas o donde sea”, concluyó.