Director del FBI, Kash Patel, acusado de usar fondos públicos para viajar con su novia cantante

El director del FBI, Kash Patel, enfrenta una ola de críticas tras ser acusado de utilizar dinero de los contribuyentes para financiar viajes junto a su novia de 26 años, la cantante country Alexis Wilkins.

De acuerdo con registros de vuelo públicos, el avión oficial del FBI —valorado en unos 60 millones de dólares— aterrizó el 25 de octubre en el aeropuerto de State College, Pensilvania, coincidiendo con la presentación de Wilkins en un evento de lucha libre profesional en la Penn State University. Patel fue visto en el lugar y más tarde apareció en una fotografía publicada por la artista en sus redes sociales, luciendo una sudadera con el logo del FBI.

El itinerario del avión muestra que, tras el evento, el vuelo partió hacia Nashville y luego a San Angelo, Texas, por motivos no especificados. Las acusaciones fueron difundidas inicialmente por el exagente del FBI Kyle Seraphin, quien cuestionó el uso de recursos públicos durante un posible cierre del gobierno federal.

Seraphin criticó duramente al funcionario al señalar que “mientras los empleados del FBI podrían quedarse sin pago, el director viaja por el país con su pareja a costa de los contribuyentes”.

Según las normas federales, los directores del FBI deben usar aeronaves gubernamentales por razones de seguridad, pero deben reembolsar el costo equivalente a un boleto comercial cuando los viajes son de carácter personal. En este caso, la diferencia entre un pasaje de 239 dólares y los costos reales de operación del avión podría representar miles de dólares a cargo del erario público.

El FBI y la cantante Alexis Wilkins no han emitido declaraciones sobre el incidente. Cabe destacar que el propio Patel fue un crítico del exdirector del FBI Christopher Wray por situaciones similares en 2022, cuando lo acusó de “malgastar fondos públicos para viajes personales”.