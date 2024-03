Director de escuela conmueve con su carta a los padres previo a los exámenes finales

La carta escrita a los padres de familia por el director de una escuela previo a los exámenes finales ha conmovido en las redes sociales.

El docente le recordó a los padres que no todos los niños tienen las mismas habilidades, señalando que algunos desean ser artistas, emprendedores u otro oficio que no está relacionado con el estudio.

La carta a los padres de familia ha tenido tanto impacto, que aunque se publicó en el 2021, se ha viralizado nuevamente por pedir que no juzguen a sus hijos por las notas que saquen en el test.

“Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien, es comprensible”, inicia la carta a los padres de familia.

Agrega que es muy importante que entre los estudiantes hay artistas que no necesitan entender de matemáticas o emprendedores que tampoco tienen necesidad de saber de historia.

“Entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física, no le importan, hay un atleta, cuya aptitud física es más importante que la química“.

El mensaje del docente es que no juzguen a los hijos por la calificación, impulsando en la carta a los padres a no quitarle la “dignidad ni la confianza en sí mismo”.

“Sus hijos están hechos para proyectos más importantes en la vida”, puntualizó el director de la institución educativa.

Marcos Antón Renart en X: “Qué maravilla de carta! 👏 📷 @s_juanpe https://t.co/RbyVTOA1lC” / X (twitter.com)