Directivos de Cummins presentan la estrategia en tecnología de hidrógeno y los planes para el crecimiento continuo

Proyección de ingresos por electrolizadores de al menos $400 millones en 2025

Comienzo de operaciones del centro de fabricación de tecnologías de hidrógeno en Europa en 2021

Inversión continua en tecnología de pila de combustible y producción de hidrógeno en impulso a la posición de liderazgo

COLUMBUS, Indiana–(BUSINESS WIRE)–Cummins Inc. (NYSE: CMI), líder en energía a nivel mundial, publicó hoy los planes de la empresa para el desarrollo de su negocio de producción de hidrógeno y pila de combustible, destinado además a afianzar aún más el liderazgo de la empresa en materia de energía a nivel mundial.

“A medida que el mundo realiza una transición a un futuro con bajas emisiones de carbono, Cummins cuenta con la solidez financiera para invertir en tecnologías de hidrógeno y de baterías, al igual que en sistemas de propulsión a gas natural y diésel de avanzada”, remarcó Tom Linebarger, presidente y director ejecutivo.

La empresa diagramó sus planes específicamente con el objetivo de generar ingresos de electrolizadores de al menos $400 millones en 2025. Los miembros del equipo directivo de Cummins revisaron la estrategia y cartera existentes de la empresa en relación al hidrógeno y analizaron las oportunidades de mercado específicas durante una conferencia virtual realizada el día de hoy con la comunidad de inversión.

“La demanda de electrolizadores se encuentra en rápido crecimiento, con la oportunidad de utilizar hidrógeno verde para reemplazar al hidrógeno gris, menos ecológico, en proceso industriales, además de un creciente interés en pilas de combustibles en ciertos mercados finales”, explicó Amy Davis, presidenta del Segmento de Nueva Energía de Cummins Inc. “Cummins participa en mercados en los que observamos una adopción temprana de estas tecnologías, que aprovechan el liderazgo en tecnología, las relaciones con los clientes, los conocimientos en aplicaciones y las capacidades de soporte técnico y servicios globales de nuestra empresa. También continuamos invirtiendo en nuevas tecnologías, como pilas de combustible de óxido sólido, prometedoras en aplicaciones de energía estacionaria”.

Durante las presentaciones, los directivos de Cummins también explicaron el papel crítico que tendrán el hidrógeno verde y las pilas de combustible en la reducción de emisiones y gases de efecto invernadero en las industrias con las que trabaja en lo referido al cumplimiento con las recomendaciones de expertos para limitar los aumentos de temperatura a nivel mundial que plantea el Acuerdo de París. Además, señalaron que prevén que la adopción de la tecnología de pilas de combustible llevará un tiempo, dado que se continúa trabajando en el desarrollo de tecnologías y la reducción de costos. Añadieron que la infraestructura es actualmente un obstáculo que requerirá la intervención y participación tanto del sector privado como del público para aumentar el ritmo de adopción de las soluciones de pilas de combustible de hidrógeno.

“La producción de hidrógeno verde y la adopción de tecnologías de pilas de combustible en los mercados que hoy utilizan combustibles fósiles resultará fundamental para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y permitirá a Cummins alcanzar la neutralidad de carbono para 2050”, agregó Linebarger. “Continuaremos llevando al mercado productos de pilas de combustible de hidrógeno y, de hecho, muchos de nuestros productos ya se utilizan en camiones en carreteras, aplicaciones ferroviarias, marítimas y otras, además de cientos de electrolizadores en funcionamiento”.

Aspectos generales de los productos y las tecnologías de hidrógeno

Cummins combina sus conocimientos en sistemas de propulsión con sus tecnologías de hidrógeno y pila de combustible para impulsar una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas, autobuses de transporte público, semicamiones, camiones de reparto, camiones de basura y trenes de pasajeros. Hoy, Cummins cuenta con más de 2000 instalaciones de pila de combustible en una amplia gama de aplicaciones en ruta y fuera de ruta, además de más de 500 instalaciones de electrolizadores.

La oferta de productos de Cummins incluye: Módulos de pila de combustible tipo PEM : Estos módulos presentan un diseño que permite la ampliación de la capacidad de 8 a 90kW, pueden combinase para requisitos aún mayores de potencia e incluyen el sistema completo de pila de combustible. Sistemas de propulsión con pila de combustible : Cummins combina sus 100 años de trayectoria en lo referente a sistemas de propulsión y sus amplios conocimientos en mercados comerciales y sus ciclos de trabajo con tecnología de pila de combustible líder en el sector para ofrecer sistemas de propulsión robustos con pila de combustible. Las pilas de combustible de Cummins se utilizan para suministrar la energía de los primeros trenes de pasajeros en el mundo en utilizar pilas de combustible de hidrógeno para Alstom, un fabricante de trenes de Francia. Luego de completar con éxito el período de prueba de un año y medio, y más de 180 000 kilómetros recorridos, Cummins emprendió la producción en serie y es el principal proveedor de pilas de combustible para aplicaciones ferroviarias del mundo. En asociación con los principales fabricantes de camiones, integradores de sistemas y operadores de flotas de gestión de desechos de Europa, Cummins suministró pilas de combustible para FAUN, líder en barredoras y vehículos de recolección de desechos en Europa, para su programa de camiones eléctricos de recolección de basura. Cada camión cuenta con conducción totalmente eléctrica y emisiones nulas del tubo de escape con un rango de hasta 560 kilómetros, suficiente para recorrer varias veces la ruta de recolección con una carga de 10 toneladas de desechos. Cummins está trabajando con ASKO, el vendedor mayorista de comestibles más importante de Noruega, en el suministro de pilas de combustible integradas a cuatro camiones eléctricos Scania, parte del plan de ASKO para incorporar más vehículos con combustible alternativo a su flota. Como parte de la iniciativa “H2@Scale” del Departamento de Energía, Cummins y Navistar trabajarán juntos en el desarrollo de un camión clase 8 con pilas de combustible de hidrógeno. El sistema de propulsión se integrará a un camión de la serie International® RH™ y utilizará dos módulos de potencia HD90 de HyPM®, creados con bloques de pilas de combustible HD45 conectados en serie. El camión se incorporará a la flota de Werner Enterprises de 7700 tractores y se utilizará en operaciones reales de reparto, a nivel regional y local, fuera de Fontana, California, durante 12 meses. Electrolizadores (alcalinos y de tipo PEM): Los electrolizadores utilizan electricidad para separar el agua y crear hidrógeno. Pueden ser pequeños para la generación en el lugar o pueden utilizar múltiples bloques que generen hidrógeno de hidroelectricidad excedente y otras fuentes de energía renovable. Cummins se encuentra trabajando en las últimas etapas de la puesta en servicio de la planta de electrólisis PEM más grande del mundo en Becancour, Canadá para aire líquido. La planta de 20 megavatios tendrá una producción anual de hidrógeno de aproximadamente unas 3000 toneladas. El electrolizador usará la hidroelectricidad renovable excedente para generar hidrógeno descarbonizado o verde. Cummins ha suministrado un electrolizador PEM de 5 megavatios para proporcionar energía renovable al Distrito de Servicios Públicos del condado de Douglas en el estado de Washington en 2021. El electrolizador de Cummins se destinará a la producción de hidrógeno a partir de energía renovable, y se convertirá en el electrolizador más grande y el primero su tipo en utilizarse en un servicio público en los Estados Unidos. Cummins ha suministrado electrolizadores a más de 50 estaciones de combustible hidrógeno.



Perspectiva financiera del nuevo segmento de energía

Además de analizar las perspectivas para el nuevo segmento de energía, incluidos los ingresos de electrizadores de al menos $400 millones de 2025, Mark Smith, director financiero, destacó cómo el fuerte desempeño continuo de los productos existentes de Cummins permite ampliar la inversión en nuevas tecnologías.

“Cummins cuenta con la solidez financiera para continuar invirtiendo en múltiples tecnologías, entre ellas, la producción de hidrógeno y pilas de combustible, para hacer avanzar aún más nuestra posición de liderazgo en esta área vital”, señaló Smith.

Información sobre la transmisión por internet

Para ver el video completo del evento y saber más sobre las inversiones de Cummins en hidrógeno, visite cummins.com/hydrogenday. El evento en vivo comienza a las 10:30 a. m. (hora del este).

Acerca de Cummins Inc.

Cummins Inc., líder energético global, es una corporación de unidades de negocio complementarias que diseña, fabrica, distribuye y repara una amplia gama de soluciones de energía. El rango de productos de la compañía va desde motores diésel y de gas natural hasta plataformas hibridas y eléctricas, así como componentes relacionados, incluyendo sistemas de filtración, postratamiento, turbocargadores y combustibles, sistemas de controles, sistemas de manejo de aire, transmisiones automatizadas, sistemas de generación de energía eléctrica, baterías, sistemas de energía electrificada, generación de hidrógeno y productos de pilas de combustible. Con sede en Columbus, Indiana (Estados Unidos), desde su fundación en 1919, Cummins actualmente emplea a aproximadamente 61 600 personas comprometidas a impulsar un mundo más próspero a través de tres prioridades en la responsabilidad corporativa internacional que son vitales para la salud de la comunidad: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades. Cummins presta servicio a los clientes en línea, a través de una red de ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa y miles de agentes en todo el mundo. Cummins ganó unos u$s 2300 millones en ventas sobre $23 600 millones en 2019. Para ver cómo Cummins le da energía a un mundo conectado permanentemente, consulte las noticias y la información de la empresa en https://www.cummins.com/always-on.

Declaración de divulgación prospectiva

La información de este comunicado de prensa que no es puramente histórica constituye declaraciones prospectivas conforme el significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en particular, aquellas declaraciones que se refieren a nuestros pronósticos, orientación, resultados preliminares, expectativas, esperanzas, creencias e intenciones sobre las estrategias con respecto al futuro. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a nuestros planes y expectativas sobre ingresos y EBITDA. Los resultados futuros reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, entre los cuales se encuentran los siguientes: ralentización del mercado debido a los impactos de la pandemia de la COVID-19; escasez de suministros debido al impacto de la pandemia de la COVID-19, otras crisis de salud pública, epidemias o pandemias; impactos en la cadena de suministro y fabricación de un cierre extendido o interrupción en las operaciones debido a la pandemia de la COVID-19; escases de suministros y riesgo financiero de proveedores, en particular, de alguno de nuestros proveedores de una sola fuente, incluyendo a proveedores que puedan haberse visto afectados debido a la pandemia de la COVID-19; la alineación de nuestra capacidad y nuestros productos con nuestra demanda, incluyendo los impactos de la COVID-19; el hecho de que uno de nuestros principales clientes experimente inconvenientes financieros, en particular en relación a la pandemia de la COVID-19; cualquier resultado adverso de nuestra revisión interna en nuestro proceso de certificación de emisiones y el cumplimiento con los estándares de emisiones; un mayor escrutinio por parte de las agencias reguladoras, además de imprevisibilidad en la adopción, la implementación y el cumplimiento con los estándares de emisión en todo el mundo; alternaciones en mercados financieros y crediticios a nivel mundial como consecuencia de la pandemia de la COVID-19; impactos adversos de acciones públicas para estabilizar mercados crediticios e instituciones financieras y otros sectores; retirada de productos; el desarrollo de nuevas tecnologías que disminuyan la demanda de nuestros productos y servicios actuales; cambios en las políticas de comercio internacional; una desaceleración en el desarrollo de infraestructura y/o depresión en precios de materias primas; la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE); suspensión del trabajo o de relaciones laborales; dependencia en el equipo de dirección ejecutiva y otro personal clave; menor aceptación de la esperada de nuestros productos y servicios nuevos o existentes; cambios en las prácticas de contratación externa de motores de clientes importantes; nuestro plan de reposicionar nuestra cartera de oferta de productos a través de la exploración de adquisiciones y desinversiones estratégicas, e incertidumbres relacionadas a celebrar estas transacciones; exposición a posibles violaciones de seguridad u otras alteraciones en nuestros sistemas de tecnología de la información y seguridad de datos; desafíos o costos inesperados para completar las acciones de reducción de costos e iniciativas de reestructuración; incapacidad para obtener los resultados esperados de nuestra inversión en la empresa conjunta Eaton Cummins Automated Transmission Technologies; riesgos políticos, económicos y de otra índole de operaciones en varios países; actividad de la competencia; mayor competencia, incluso un aumento en la competencia a nivel mundial de nuestros clientes en mercados emergentes; cambios en la tasa de divisas internacionales; variabilidad en los costos de materiales y materias primas; las acciones y los ingresos provenientes de empresas conjuntas y otras participaciones en la que no tenemos control directo; cambios impositivos; costos y riesgos de cumplimento ético y legal a nivel mundial; reclamos de responsabilidad de productos; mayor rigurosidad en las leyes y regulaciones ambientales; el rendimiento de los activos en nuestro plan de pensiones y la volatilidad en tasas de descuento, en particular aquellas relacionadas a la ralentización sostenida de la economía mundial debido a la pandemia de la COVID-19; futuras prohibiciones o limitaciones en el uso de productos con combustible diésel; el precio y la disponibilidad de la energía; nuestra mezcla de ventas de productos; la protección y validez de nuestra patente y otros derechos de propiedad intelectual; el resultado de procedimientos, futuros y existentes, gubernamentales y de litigios; la disponibilidad continua de financiación, instrumentos financieros y recursos financieros por los montos, en los momentos y términos requeridos para respaldar nuestro negocio a futuro; otros riesgos detallados periódicamente en nuestros documentos presentados ante la SEC, especialmente en la sección de Factores de riesgo de nuestro Informe Anual de 2019 en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Se recomienda a los accionistas, posibles inversores y otros lectores a considerar estos factores cuidadosamente al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no depositen una confianza indebida en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas presentadas aquí son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Puede encontrar información más detallada sobre los factores que pueden afectar nuestro desempeño en nuestras presentaciones ante la SEC, que se pueden consultar en http://www.sec.gov o en http://www.cummins.com en la sección Relaciones con los Inversores de nuestro sitio web.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jon Mills



Director – Comunicaciones Externas



(317) 658-4540



jon.mills@cummins.com