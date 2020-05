Diputados hondureños ebrios solo fueron requeridos por tres horas

Los dos diputados hondureños que fueron sorprendidos en estado de ebriedad en plena pandemia solo fueron requeridos por tres horas a pesar que en el hecho se realizaron disparos, poniendo en peligro la vida de los vecinos.

Sobeyda Andino y Bade Dip, congresistas de Francisco Morazán y Atlántida respectivamente, protagonizaron el escándalo público en el populoso sector de Lomas Lindas.

En los videos que circulan en las redes sociales se ven a ambos legisladores siendo detenidos por uniformados, para luego liberarlos supuestamente porque no se entabló una denuncia.

De acuerdo con autoridades, los diputados hondureños permanecieron tres horas bajo la tutela de agentes policiales.

El portavoz policial, Jair Meza, aseguró ante los medios que los legisladores no habían cometido ningún delito, lo que generó indignación en la población.

Una vecina de la zona, quien responsabilizó a los diputados si le ocurre algo a su familia, relató que el diputado en estado de ebriedad inició el lamentable suceso.

La pobladora se encontraba botando la basura junto a su hija, una menor de edad, cuando inició el altercado.

“Empezó a gritarles a los muchachos del camión de la basura, hubo tres disparos, uno fue para sacarle carrera a los del camión y otros dos cuando llegaron los guardias de seguridad”, dijo otro vecino identificado como Franco Martel.

A pocos minutos a la colonia llegó una patrulla con elementos policiales que procedió a capturar a los diputados hondureños y remitirlos a un estación policial de donde fueron liberados por sus representantes legales.

El diputado Francisco Paz instó a aplicar una sanción a los congresistas por su comportamiento “bochornoso” y evitar futuros sucesos que desencadenen en tragedia.

“Debería haber una sanción, pero no hay una ley que lo permita, porque yo he querido impulsar una Ley de Ética del Congreso Naciona, pero no he recibido el apoyo”, expresó el legislador.

La liberación de los diputados hondureños generó aún más indignación porque se trató de un hecho que ocurrió en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Desde el 20 de marzo, Honduras se encuentra en estado de excepción con el objetivo de disminuir los contagios de Covid-19.

Autoridades del Congreso cancelaron sus sesiones legislativas argumentado la lucha para combatir el contagio.

La última reunión de los diputados hondureños fue para aprobar una partida millonaria supuestamente para combatir el Covid-19.