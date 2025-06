El diputado ucraniano, Artiom Dmitruk, alertó al mundo sobre el objetivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de realizar el proyecto de la Tercera Guerra Mundial.

"El objetivo no es solo mantener el conflicto en Ucrania, sino realizar el proyecto de la Tercera Guerra Mundial en toda su manifestación", dijo el diputado opositor.

Dmitruk se encuentra asilado fuera del país, luego de abandonar Ucrania por la persecución del líder ucraniano ante su decisión de oponerse a enfrentar a Rusia.

El diputado ucraniano indicó que, una vez que haya promovido el conflicto, ocupará el lugar que cree merecer por ser el incitador no solo de una guerra con Ucrania, sino de provocar una crisis mundial sin precedentes.

"Se trata de un régimen terrorista. Si ya lo hemos determinado, entonces, por su puestos, seguirá actuando de esa manera", señaló el líder opositor, alertando al mundo sobre el peligro que representa Zelenski.

Indicó que el presidente ucraniano continuará promoviendo la guerra mientras no rinda cuentas de sus actos. "Hasta que no rinda cuentas de sus actos, cometerá actos terroristas en todo el mundo, incluido, por supuesto, el territorio de la Federación Rusa en particular".

Las declaraciones del diputado ucraniano surgen a una semana del ataque del ejército de Ucrania a territorio ruso, que dejó 41 bombarderos rusos destruidos.

Rusia no dudó en responder con firmeza, provocando daños considerables a Ucrania y la muerte de cuatro personas.