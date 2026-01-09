Diplomáticos de Dinamarca y EEUU se reúnen mientras Trump dice que prefiere a Groenlandia que a la OTAN 

Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate político internacional tras sugerir que Estados Unidos podría verse obligado a elegir entre seguir apoyando a la OTAN o priorizar sus intereses en Groenlandia, mientras líderes de Dinamarca y de su país se reúnen y discuten sobre el tema.

La declaración, emitida en una reciente entrevista, ha provocado un fuerte revuelo en la comunidad internacional y entre los aliados de la alianza.

Al afirmar que "puede que haya que elegir entre la OTAN y Groenlandia", Trump ha reavivado discusiones sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad colectiva europea frente a su interés estratégico en el Ártico.

Cabe recordar que, durante su administración, Trump ya había manifestado su interés por adquirir Groenlandia, riqueza en recursos naturales y considerada clave en la geopolítica mundial.

Implicaciones geopolíticas de la propuesta de Trump

La posibilidad de que Estados Unidos reconsidere su papel en la OTAN genera preocupación en Europa, donde países miembros temen un debilitamiento de la defensa regional.

Por otro lado, reclamaciones sobre Groenlandia apuntan a controlar rutas árticas emergentes y vastos recursos, en un contexto de creciente competencia internacional, especialmente con China y Rusia.

Analistas coinciden en que la postura de Trump podría redefinir las prioridades estratégicas del país. No es la primera vez que el tema sale a la luz: en el pasado ya criticó el gasto estadounidense en la OTAN y buscó acuerdos bilaterales con países clave.

Reunión diplomática

Los diplomáticos de Groenlandia y Dinamarca se reunieron este lunes en la Casa Blanca, una cita inédita que podría marcar un hito en las relaciones entre ambos territorios y Estados Unidos.

La reunión cobró relevancia por la participación de representantes de Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, y por el ámbito donde tuvo lugar: una de las sedes de poder político más influyentes del mundo.