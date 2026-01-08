Diosdado Cabello se "burla" de María Corina Machado: "Tú no vas para el baile" 

En medio de un clima político tenso en Venezuela, Diosdado Cabello le envió un mensaje a María Corina Machado, marcando el tono de la confrontación entre el oficialismo y la oposición de Venezuela.

En declaraciones recientes, el influyente dirigente chavista minimizó las posibilidades de la líder opositora de competir y llegar a la presidencia, asegurando que su candidatura carece de futuro en el actual contexto político del país.



El contexto: tensiones crecientes en torno a las elecciones venezolanas

El mensaje de Diosdado Cabello se produce en un escenario de fuertes disputas de cara a las próximas elecciones en Venezuela. María Corina Machado, figura clave de la oposición, ha mantenido su aspiración presidencial pese a las trabas legales y políticas impuestas por el oficialismo.

Sin embargo, el liderazgo chavista busca deslegitimar y frenar cualquier avance opositor, poniendo en duda incluso la posibilidad de que Machado inscriba su candidatura.

Cabello declaró de forma categórica que la dirigente opositora “no participará” en el proceso electoral y que, incluso si fuera inscrita, no permitirán que asuma el poder.

Estas declaraciones refuerzan la percepción internacional sobre el limitado acceso a elecciones libres en Venezuela, lo que ya ha generado pronunciamientos de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros.

El intercambio tenso entre ambos líderes políticos refuerza la polarización venezolana y confirma los desafíos que enfrenta la oposición para competir en igualdad de condiciones.

María Corina Machado, por su parte, ha reiterado que luchará por participar y por un cambio democrático, aunque las condiciones actuales parecen cada vez más adversas.