Diosdado Cabello advierte a los opositores que no son intocables 

El dirigente oficialista Diosdado Cabello generó polémica este fin de semana al declarar que algunos opositores venezolanos “se creen intocables”, en referencia a recientes acontecimientos políticos.

Sus palabras llegan después de la detención y posterior excarcelación del político opositor Juan Pablo Guanipa, hecho que reaviva el debate sobre la persecución y el trato diferenciado hacia líderes políticos en Venezuela.

En una rueda de prensa, Cabello arremetió contra diversos voceros opositores, asegurando que “hay quienes se consideran por encima de la ley y del pueblo”, y recalcó que la justicia “no hace distinciones”.

Estos comentarios fueron interpretados por analistas como una clara advertencia en medio de una atmósfera política tensa, a meses de nuevas elecciones generales.

“Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”.

Contexto de las recientes detenciones y tensiones políticas

Juan Pablo Guanipa, miembro destacado de la oposición y exdiputado de la Asamblea Nacional, fue detenido brevemente el pasado viernes en Caracas.

Aunque las autoridades justificaron la acción por presuntos delitos, Guanipa fue liberado horas después lo que avivó las críticas de organismos internacionales y grupos de derechos humanos sobre la selectividad en la aplicación de la ley en Venezuela.

Cabello defendió la actuación de las autoridades, reiterando que “nadie está por encima de la justicia venezolana”.

Las declaraciones han provocado respuestas encontradas entre ciudadanos y dirigentes políticos. Mientras algunos oficialistas respaldan el mensaje de firmeza del dirigente, líderes de la oposición lo han calificado como un intento de intimidación.