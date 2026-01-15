Dinamarca se defendería de los ataques de EEUU: "Es un deber" 

En una declaración sin precedentes, el mando de defensa de Dinamarca aseguró que “respondería con fuego” si Estados Unidos intenta usar la fuerza para anexionar Groenlandia.

Esta afirmación surge en medio de tensiones recientes y revive el debate sobre la soberanía de Groenlandia en el contexto de crecientes intereses estratégicos y económicos en el Ártico.

El tema cobró relevancia internacional tras conocerse reportes sobre la posibilidad de que Washington buscara aumentar su presencia e influencia en Groenlandia, territorio autónomo danés.

El jefe del mando de defensa de Dinamarca fue contundente: cualquier acción de fuerza que ponga en peligro la integridad territorial danesa recibiría “una respuesta militar inmediata”, elevando el tono en las relaciones bilaterales entre ambos países aliados en la OTAN.



Contexto histórico y tensiones geopolíticas en el Ártico

La Región de Groenlandia ha sido de interés estratégico tanto por su ubicación como por sus recursos naturales.

En 2019, medios destacaron el interés del expresidente Donald Trump en comprar la isla, lo que fue rechazado rotundamente por Dinamarca.

Desde entonces, la presencia militar y las maniobras de potencias como Rusia y China en el Ártico han aumentado la sensibilidad sobre cualquier intento de modificar el statu quo.

Fuentes del mando danés enfatizan que la protección de Groenlandia es parte de sus obligaciones internacionales y un tema donde “no cabe debate” sobre su soberanía, aun cuando exista una cooperación militar con Estados Unidos en la región.