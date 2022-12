Dina Boluarte se convierte en la nueva presidenta del Estado de Perú, al juramentarse en el Congreso, luego que el ahora ex presidente, Pedro Castillo, provocara una crisis política al anunciar la disolución del Congreso Nacional.

Boluarte, quien asumió tomar las riendas del Estado peruano, en sus primeras palabras como presidenta, convocó a todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso, para ejercer un amplio proceso de diálogo.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos, convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas representaciones políticas o no en el Congreso”, dijo en sus primeras palabras como presidenta.

Esto sucede luego que, Pedro Castillo, fuera vacado por incapacidad moral permanente, tras anunciar a la Nación el cierre del Poder Legislativo y ordenar la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Asimismo, durante su discurso Boluarte hizo mención al autogolpe de Pedro Castillo “Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle” .

También manifestó la primera medida a tomar en su período de mandato. “Mi primera medida será pedir apoyo de la Fiscalía, a la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsan investigaciones y sanciones rápidas”.

La presidenta de la República de Perú, concluyó su discurso, pidiendo una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.