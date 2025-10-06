Dimite el primer ministro de Francia tras 27 días en el cargo 

La reciente dimisión del nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, se convierte en el epicentro de la conversación política nacional, marcando un giro drástico en el gobierno de Emmanuel Macron.

La decisión, anunciada apenas días después de su designación, refleja la complejidad de la actual crisis política francesa y el delicado equilibrio de poderes en el país.

El mandatario galo había apostado por un perfil renovador para encabezar el gabinete, sin embargo, diferencias internas lo llevaron a presentar su renuncia de manera anticipada.

Observadores consideran que este cambio abrupto supondrá retos adicionales para el gobierno francés en medio de tensiones sociales y desafíos económicos.

“La composición del Gobierno no refleja el cambio prometido”, dijo Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, el partido tradicional de la derecha política francesa.

Antecedentes políticos y repercusiones en el gobierno de Macron

La dimisión, de acuerdo a fuentes gubernamentales, estaría motivada por desacuerdos en la integración del nuevo gabinete y presiones dentro de la coalición oficialista.

Esto plantea interrogantes sobre la estabilidad del gobierno y la capacidad del presidente Macron para mantener el control político en una fase crucial para Francia y Europa.

Analistas destacan que la salida prematura del primer ministro no solo complica la agenda de reformas sino que también abre la puerta a una mayor fragmentación política.

Según reportes de medios internacionales, el nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno podría tomar varios días y requerirá arduas negociaciones entre los bloques parlamentarios.