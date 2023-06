Diligent presenta Board Reporting for Audit: claridad extraordinaria sobre los riesgos y controles clave para que los directores puedan identificar mejor las oportunidades

Con los paneles de control estandarizados, los profesionales de auditoría pueden elaborar informes precisos y fáciles de comprender, que faciliten la supervisión de los riesgos y controles por parte de los directorios

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, líder mundial en gobierno corporativo moderno, especialista en soluciones SaaS para manejar el gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento, auditoría y los aspectos ASG, anunció hoy la presentación de Board Reporting for Audit, un panel de control único en su tipo que agiliza los informes de auditoría para presentarle al directorio una serie de datos fáciles de comprender. Board Reporting for Audit es una solución diseñada con la única plataforma que asiste a las organizaciones en todos los aspectos relacionados con el gobierno corporativo, la gestión del riesgo y el cumplimiento, consolida los datos de auditoría interna en un tablero de instrumentos sencillo para supervisar mejor los controles, realizar un seguimiento del progreso del plan de auditoría y comprender de un vistazo el grueso de los datos más importantes para ayudar a los directorios a impulsar el progreso de la organización.





“Informar sobre el progreso de su equipo de auditoría puede ser una tarea ardua, y darles sentido a todos esos datos para explicar lo que significan para la estrategia de su empresa es todavía más difícil”, explicó Adam Bailey, vicepresidente ejecutivo y jefe global de Productos de Diligent. “Esta solución pone en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de más de 20 años de experiencia trabajando con distintos directorios; Board Reporting for Audit de Diligent permite entregar informes consistentes y fáciles de comprender, con datos precisos y auditables. Le damos a los directorios los conocimientos adecuados para que puedan tomar mejores decisiones, más rápido”.

Board Reporting for Audit beneficia tanto a los líderes funcionales como a los miembros del directorio, haciendo que la recopilación de datos sea más eficiente para que los profesionales de auditoría interna puedan presentarle información importante directamente al comité de auditoría y al directorio, ampliando su comprensión sobre los riesgos y las oportunidades clave y posicionando a la auditoría como una voz líder en la conformación de la estrategia de la organización.

Principales funciones del panel de control:

Progreso del plan de auditoría y de las pruebas de control para determinar cuánto trabajo planificado ha concluido, está en curso o todavía no se ha iniciado.

Cuestiones pendientes importantes y críticas, destacando cualquier deficiencia o debilidad, las repercusiones de esas deficiencias en la organización y el estado de las medidas correctivas.

Métricas clave de rendimiento interanual, que identifican tendencias o patrones y le permiten a la dirección comprender los factores subyacentes que impulsan el rendimiento y tomar decisiones mejor fundamentadas.

“En este momento, a los directores les llega un diluvio de datos y saber qué es importante y qué no, además de manejar ese flujo de información, puede ser todo un desafío”, aseguró Ellen Masterson, directora independiente y gobernadora de Westwood Holdings Group, The Doctors Company e Insperity. “Diligent agiliza los informes de auditoría de modo que no solo se obtienen datos, sino también perspectivas que pueden ayudar a identificar los riesgos y las oportunidades para impulsar el crecimiento del negocio”.

“El proceso de recopilar datos, verificar su exactitud y elaborar informes puede exigir mucho tiempo. Sin mencionar que presentar los datos a la gerencia y al directorio de una manera que transmita una imagen fácil de comprender puede ser una tarea sumamente compleja”, agregó Jim Logan, director de operaciones de auditoría del Departamento de Transporte de Massachusetts. “Diligent simplifica los informes de auditoría para que podamos hacer más cosas, más rápido y ayuda al directorio a centrarse en la información que más importa para mejorar la forma de atender a nuestros electores”.

Para saber más sobre cómo Diligent puede ayudar a su organización a agilizar la presentación de informes sobre auditoría al directorio y en toda su empresa, visite el conjunto de herramientas de presentación de informes de Diligent.

Acerca de Diligent

Diligent es el líder mundial en gobierno corporativo moderno, con soluciones de SaaS en materia de gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento, auditoría y ASG. Capacita a más de 1 millón de usuarios y 750.000 miembros de directorios y directivos, con una visión holística de las prácticas de gobierno corporativo, gestión del riesgo y cumplimiento de su organización para que puedan tomar mejores decisiones, con más rapidez. No importa cuál sea el desafío. Más información en diligent.com.

