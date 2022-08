Diligent anuncia que Shiza Shahid, Moisés Naím, Michael Montelongo y Veena Ramani, entre otros, impartirán conferencias impactantes en la Cuarta Cumbre Anual de Gobernanza Moderna

Destacados expertos compartirán sus ideas y las mejores prácticas para que las organizaciones ganen resiliencia, mitiguen el riesgo y gobiernen con confianza en la Cumbre de Gobernanza Moderna de Diligent 2022

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Diligent, el líder mundial en gobernanza moderna y proveedor de soluciones SaaS en materia de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG, anuncia los principales ponentes y el programa de su Cumbre Anual de Gobernanza Moderna (Modern Governance Summit, MGS), que tendrá lugar en Austin, Texas, y por Internet entre el 12 y el 14 de septiembre de 2022.

Importantes líderes mundiales subirán al escenario para analizar temas clave como el riesgo y la estrategia; la ética y el cumplimiento; la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG); la transformación digital y mucho más. Los asistentes podrán relacionarse con sus colegas y escuchar a expertos del sector en sesiones de gran impacto como «The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right» (El mundo pende de un hilo: cómo acertar con ESG); «Living Your Purpose: Putting Your Values and Ethics First in Business» (Vivir tu propósito: poner los valores y la ética en primer lugar en los negocios); «The Evolving Risk Landscape – Implications of Geopolitical and Financial Risk» (El panorama de riesgo en evolución: implicaciones del riesgo geopolítico y financiero); «What Has Changed (and what hasn’t) Since SOX» [Qué ha cambiado (y qué no) desde la Ley Sarbanes-Oxley]; y «The Courage to Lead: What it Takes to Build a Purpose-Driven Enterprise» (El coraje de liderar: lo que se necesita para construir una empresa con propósito). Puede consultar el programa completo aquí.

Algunos de los inspiradores disertantes del MGS de este año son:

Shiza Shahid , empresaria, inversora, tecnóloga y líder de impacto, cofundó el Fondo Malala con la ganadora del Premio Nobel Malala Yousafzai y dirigió la organización como directora ejecutiva fundadora. Ahora es cofundadora de Our Place, una empresa emergente de comercio electrónico con una misión, que crea productos y cuenta historias que celebran las tradiciones culturales y reinvierten en las comunidades, desde el punto de vista de los alimentos y la cocina casera. Shiza impartirá una sesión sobre cómo anteponer los valores y la ética en los negocios.

, empresaria, inversora, tecnóloga y líder de impacto, cofundó el Fondo Malala con la ganadora del Premio Nobel Malala Yousafzai y dirigió la organización como directora ejecutiva fundadora. Ahora es cofundadora de Our Place, una empresa emergente de comercio electrónico con una misión, que crea productos y cuenta historias que celebran las tradiciones culturales y reinvierten en las comunidades, desde el punto de vista de los alimentos y la cocina casera. Shiza impartirá una sesión sobre cómo anteponer los valores y la ética en los negocios. Moisés Naím , columnista sindicado internacionalmente y autor de éxitos de ventas. A principios de la década de 1990, el Dr. Naím fue ministro de Comercio e Industria de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. El Dr. Naím será uno de los oradores principales para tratar el tema del riesgo geopolítico y la estrategia.

, columnista sindicado internacionalmente y autor de éxitos de ventas. A principios de la década de 1990, el Dr. Naím fue ministro de Comercio e Industria de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo del Banco Mundial. El Dr. Naím será uno de los oradores principales para tratar el tema del riesgo geopolítico y la estrategia. Sherron Watkins , exvicepresidenta de Desarrollo Corporativo de la Corporación Enron, cuya denuncia de malas conductas empresariales allanó el camino para la promulgación de la ley de reforma corporativa SOX. Sherron participará en una mesa redonda sobre lo que ha cambiado (y lo que no) desde que se promulgó la Ley Sarbanes-Oxley hace 20 años.

, exvicepresidenta de Desarrollo Corporativo de la Corporación Enron, cuya denuncia de malas conductas empresariales allanó el camino para la promulgación de la ley de reforma corporativa SOX. Sherron participará en una mesa redonda sobre lo que ha cambiado (y lo que no) desde que se promulgó la Ley Sarbanes-Oxley hace 20 años. Cynthia Cooper , contadora que ocupó el cargo de vicepresidenta de auditoría interna en WorldCom, empresa en la que su equipo destapó el mayor fraude contable de la historia de Estados Unidos. Cynthia también formará parte del panel sobre lo que ha cambiado desde la SOX.

, contadora que ocupó el cargo de vicepresidenta de auditoría interna en WorldCom, empresa en la que su equipo destapó el mayor fraude contable de la historia de Estados Unidos. Cynthia también formará parte del panel sobre lo que ha cambiado desde la SOX. El Honorable Michael Montelongo , presidente y director ejecutivo de GRC Advisory Services, LLC, y antiguo miembro de la Casa Blanca nombrado por Bush, fue el decimonoveno secretario adjunto de gestión financiera y director financiero de las Fuerzas Aéreas de EE. UU. y el primer latino en ese puesto. Michael se unirá a Cynthia Cooper y Sherron Watkins en la mesa redonda sobre SOX.

, presidente y director ejecutivo de GRC Advisory Services, LLC, y antiguo miembro de la Casa Blanca nombrado por Bush, fue el decimonoveno secretario adjunto de gestión financiera y director financiero de las Fuerzas Aéreas de EE. UU. y el primer latino en ese puesto. Michael se unirá a Cynthia Cooper y Sherron Watkins en la mesa redonda sobre SOX. Veena Ramani , directora de investigación de FCLTGlobal y experta en gobierno corporativo, cambio climático y cuestiones ESG. Veena formará parte de los paneles de debate sobre la preparación para el activismo de los accionistas y las partes interesadas en materia de ESG y sobre cómo hacer las cosas bien en ESG.

, directora de investigación de FCLTGlobal y experta en gobierno corporativo, cambio climático y cuestiones ESG. Veena formará parte de los paneles de debate sobre la preparación para el activismo de los accionistas y las partes interesadas en materia de ESG y sobre cómo hacer las cosas bien en ESG. Enrique Acevedo, corresponsal de la CBS que ha entrevistado a algunos de los líderes más importantes del mundo, como el presidente Barack Obama, Melinda Gates y Kofi Annan, entre otros. Enrique será el moderador de «The World Hangs in the Balance: Getting ESG Right».

«Las organizaciones atraviesan hoy en día un panorama empresarial complejo y en constante evolución, en el que la incertidumbre está siempre presente», afirmó Brian Stafford, director ejecutivo de Diligent. «En esta era, el papel de los profesionales de gobierno, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG se ha vuelto aún más crítico. Es un honor para nosotros volver a comprometernos con esta comunidad de líderes mientras exploramos los puntos de encuentro entre el rendimiento, el riesgo y el propósito. También nos enorgullece dar la bienvenida al plantel de ponentes de renombre mundial de este año».

En su cuarto año, la Cumbre de Gobernanza Moderna es el mayor evento sobre gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) del año que reúne a miles de líderes, desde miembros de consejos de administración hasta secretarios corporativos, consejeros generales, directores de cumplimiento y demás profesionales de la gobernanza. Diseñado para impulsar las prácticas de GRC y explorar los problemas clave a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad, los asistentes pueden beneficiarse de dos días y medio de liderazgo intelectual, redes y oportunidades de formación sobre productos.

El evento está abierto a la prensa y se grabará la mayor parte de las sesiones. Para más información y para inscribirse, póngase en contacto con: press@diligent.com

Acerca de Diligent

Diligent, el líder mundial en gobernanza moderna, proporciona soluciones SaaS en materia de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG. Con más de un millón de usuarios de más de 25 000 clientes en todo el mundo, ofrecemos a los líderes de la transformación el software, la información y la confianza necesarias para lograr un mayor impacto y liderar con determinación. Más información en diligent.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de prensa

Julia Hanbury



Directora sénior de comunicación, Diligent



+1-604-669-4225



Jhanbury@diligent.com