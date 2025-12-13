Dictan cinco meses de prisión preventiva a Arce en caso de corrupción

La fiscalía solicitó y obtuvo la prisión preventiva para el expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien enfrentará al menos cinco meses de detención provisional mientras se avanza en la investigación sobre presuntos actos de corrupción.

Esta medida cautelar, confirmada por fuentes judiciales, responde a la gravedad de los señalamientos en su contra y la posibilidad de que el imputado obstaculice el proceso judicial.

El anuncio de la prisión preventiva a Arce ha causado un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político de la región centroamericana.

Según reportes, Arce es señalado de varios delitos vinculados a corrupción administrativa, lo que ha motivado una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público.

Detalles del proceso y repercusiones políticas

Durante la audiencia realizada, el juez determinó que existen suficientes elementos para considerar que Arce podría entorpecer la investigación o darse a la fuga, situación que justificó la imposición de la medida cautelar.

El caso ha generado debate sobre la eficacia de los mecanismos anticorrupción y el papel de la justicia en la región.

Analistas destacan que situaciones similares, como la reciente acusación a altos funcionarios en Honduras ponen en evidencia la urgencia de realizar reformas estructurales en los sistemas judiciales centroamericanos.

La decisión de dictar cinco meses de prisión preventiva a Arce será revisada periódicamente mientras avanzan las investigaciones.

Familiares y defensores del exfuncionario han anunciado que apelarán la resolución, asegurando que no se han presentado pruebas suficientes para justificar la medida.