Dick Cheney es homenajeado en un funeral marcado por la ausencia de Donald Trump

El exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, figura clave del Partido Republicano y uno de los estrategas más influyentes durante la “Guerra contra el Terrorismo”, fue despedido este jueves en un funeral al que asistieron más de mil invitados, pero del que estuvo ausente el presidente Donald Trump.

Cheney, cuya carrera política se extendió por más de cinco décadas, dejó una huella profunda en la diplomacia y la seguridad nacional de Estados Unidos. Su papel como secretario de Defensa durante la Guerra del Golfo y luego como vicepresidente en la administración de George W. Bush continúa generando debates por las decisiones tomadas en materia de política exterior.

Entre los asistentes a la ceremonia realizada en la Catedral Nacional de Washington se encontraban el expresidente George W. Bush y el presidente Joe Biden, quienes rindieron homenaje al controvertido pero influyente político republicano.