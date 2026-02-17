Dibujo inédito de Miguel Ángel alcanza récord histórico al venderse por $27.2 millones

Una obra inédita atribuida al Miguel Ángel fue subastada recientemente por una cifra récord de 27.2 millones de dólares, convirtiéndose en el dibujo más caro del artista vendido hasta la fecha. La pieza, un pequeño boceto en tiza roja que muestra el pie de la Sibila Libia, forma parte de los estudios realizados para el famoso techo de la Capilla Sixtina, una de las obras más emblemáticas del Renacimiento.

La subasta fue realizada por la reconocida casa Christie’s, que confirmó que el dibujo mide aproximadamente cinco pulgadas y presenta el talón elevado, reflejando el detallado proceso creativo del artista italiano. La Sibila Libia es uno de los personajes representados en el techo de la Capilla Sixtina, pintado entre 1508 y 1512 bajo encargo del Vaticano.

Especialistas destacaron que esta pieza es excepcional, no solo por su calidad artística, sino también porque es el único dibujo vinculado directamente con la Capilla Sixtina que permanecía en manos privadas antes de salir a subasta. La venta superó el récord anterior establecido en 2022, cuando otro dibujo del artista fue vendido por más de 24 millones de dólares.

Expertos en arte consideran que este hallazgo permite apreciar con mayor claridad la técnica y el proceso creativo de Miguel Ángel, cuyo legado sigue siendo fundamental en la historia del arte. Asimismo, subrayaron que es poco común descubrir nuevas obras del maestro renacentista, ya que muchas se han perdido con el paso del tiempo o fueron destruidas por el propio artista.

Actualmente, solo existen otros dos bocetos relacionados con la Sibila Libia, los cuales se conservan en museos de Inglaterra y Estados Unidos, lo que aumenta aún más el valor histórico y artístico del dibujo recién subastado.