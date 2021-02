Diana Trujillo: Una latina que pasó de limpiar casas a ser pieza clave en la NASA

Diana Trujillo, es la latina que pasó de limpiar casas a ser una pieza clave de la misión en Mars 2020 dirigida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Trujillo, de origen colombiano, lidera la misión a Marte, cual tiene como objetivo encontrar signos de vida en su atmósfera o suelo, lo que sería un excelente descubrimiento.

La historia de la destacada latina llegó hasta los medios de comunicación, enfatizando en su espíritu de lucha y sus inicios al llegar a los EEUU.

Según su relato, Diana Trujillo, una ingeniera aeroespacial, llegó a EEUU sin saber hablar el idioma y con 300 dólares en el bolsillo.

Para poder estudiar tuvo que limpiar casas. “Nunca se me ocurrió en mi vida de que yo podría moverme de limpiar casas a llegar a esta situación trabajando con Mars 2020”, dijo la colombiana al recordar sus inicios.

Para la ingeniera es difícil creer como pasó de sufrir violencia en Colombia a convertirse en narradora y pieza clave de la misión Mars 2020.

‘Cuando yo me pongo a pensar cómo fue que yo llegué aquí es algo que yo no me lo puedo creer’, dijo Diana Trujillo sobre su historia.

Sobre su trabajo en la NASA indicó que su labor es colectar materiales en la superficie del planeta Marte para descubrir si hubo vida en el planeta.

La especialista de 38 años de edad nació en Cali, Colombia, luego de huir de su nación por la violencia e inseguridad.

“Vengo al trabajo como una mujer hispana representando a muchas personas que no han pensado que pueden ser parte de eso pero que pueden ser en algún momento”, aseguró Diana Trujillo.

Diana Trujillo, además dijo sentirse extremadamente feliz saber que tengo la oportunidad de ser parte de un grupo que puede cambiar la historia.