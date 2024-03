Día 12 del juicio contra JOH: Fiscalía continúa interrogando al expresidente

La Fiscalía continúa este miércoles con el interrogatorio al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien se convirtió en el primer acusado por narcotráfico en testificar a su favor.

El objetivo del testimonio es demostrar su inocencia, ya que asegura todo se trata de una conspiración en su contra por el buen trabajo que desempeñó durante su gobierno en relación con la lucha contra el narcotráfico.

El interrogatorio al exgobernante comenzó la tarde del martes, luego de las preguntas desarrollas por la defensa; las cuales en su mayoría fueron objetadas.

Hasta le momento, Juan Orlando Hernández no ha podido demostrar su inocencia, y uno de sus testigos lejos de ayudarle confirmó que Antonio Hernández tenía nexos con el narcotráfico.

INTERROGATORIO AL EXPRESIDENTE

Juez Castel: Señor Hernández, todavía está bajo juramento.

FISCALÍA: Sigamos con Casa Presidencial

FISCALÍA: ¿Apareces en estas dos fotos?

JOH: Sí, señor.

FISCALÍA: ¿Reconoces la habitación a la que los llevan?

JOH: Sí.

FISCALÍA: ¿Tu hermano Tony, se convirtió en miembro del Congreso?

JOH: Sí.

FISCALÍA: ¿Dice que lo remitió para que lo procesaran?

JOH: Cuando surgieron los rumores.

FISCALÍA: ¿No sabías que los Valle dijeron que tu hermano traficaba drogas con Alex Ardón?

JOH: No lo recuerdo.

FISCALÍA: Fue en los medios, ¿no?

JOH: No lo recuerdo, señor.

FISCALÍA: ¿Nos dijeron que Tony socializaba con narcotraficantes?

JOH: Estaba en reuniones.

FISCALÍA: Reuniones donde le pedían participar en el narcotráfico, ¿no?

JOH: No lo sabía. Lo buscaban, no sé por qué. Le dije: Consíguete un buen abogado y ve a negociar con la DEA de Estados Unidos. Lo cual hizo.

FISCALÍA: Dijiste que le dijiste a Alex Ardón que no podía postularse para alcalde debido a los rumores en los medios. ¿Le pediste a Tony que renunciara como miembro del Congreso?

JOH: Cuando buscó la reelección, le dije que no podía hasta que eso se aclarara.

FISCALÍA: ¿No dijiste dimitir?

JOH: Hay presunción de inocencia.

FISCALÍA: ¿Tony Hernández fue arrestado en Miami en 2018?

JOH: Fue allí sin importar cuál sería el resultado.

FISCALÍA: ¿Después de su detención usted negó que fuera narco?

JOH: Nunca supe que él era.

FISCALÍA: ¿Te enteraste cuando Fabio Lobo dijo que te sobornó?

Abogado de JOH Colón: ¡Objeción!

Juez Castel: Anulado.

JOH: Escuché 3 versiones. Es un mentiroso.

FISCALÍA:¿Escuchaste a José Sánchez decir que Geovanny Fuentes Ramírez te dio un soborno?

JOH: Eso fue falso testimonio, señor.

FISCALÍA:Y a “Luis Pérez”, ¿lo escuchaste testificar sobre sobornos?

JOH: Estos son unos mentirosos.

FISCALÍA: ¿Eres el único que dice la verdad?

JOH: No recibí dinero de ellos.

FISCALÍA: No más preguntas

Abogado de JOH Colón: ¿Puedo tener un descanso?

Juez Castel: Estiramiento