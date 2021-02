Dexcom y Nick Jonas presentan su primer anuncio publicitario en Super Bowl, en el que abogan por una mejor atención para las personas con diabetes

La asociación lleva una importante conversación sobre la diabetes a una de las plataformas más grandes del mundo

El anuncio crea consciencia sobre el monitoreo continuo de glucosa de Dexcom como una tecnología mejor y más nueva que reemplaza los dolorosos pinchazos en los dedos

Frente a un domingo de Super Bowl con distanciamiento social, Dexcom también dará a los seguidores la oportunidad de “ver el partido” junto a Nick Jonas en DexcomGameDay.com

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), líder mundial del monitoreo continuo de la glucosa para las personas con diabetes, estrenó hoy su primer anuncio publicitario en Super Bowl, protagonizado por el artista multiplatino, actor y filántropo Nick Jonas, quien recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1 a la edad de 13 años. El anuncio, que se emitirá durante Super Bowl LV el 7 de febrero de 2021, aboga por una mejor atención de las personas con diabetes que aún se pinchan dolorosamente los dedos para medir los niveles de glucosa.





“Demasiadas personas con diabetes soportan los dolorosos y anticuados pinchazos en los dedos, porque no saben que existe una manera mejor”, señaló Jonas. “Creo sinceramente que las personas con diabetes merecen la mejor atención de todas, y ese es realmente el espíritu de mi primer anuncio en Super Bowl. Transmitir este mensaje de concientización sobre la necesidad de mejorar el acceso al monitoreo continuo de la glucosa (Continuous Glucose Monitoring, CGM) a cuantas personas con diabetes sea posible significa muchísimo para mí”.

Decenas de millones de personas con diabetes en todo el mundo aún se pinchan los dedos, lo que indica la falta de conciencia y la necesidad de mejorar el acceso a tecnología innovadora de CGM que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes.

El sistema Dexcom G6 CGM utiliza un pequeño sensor y transmisor portátiles para medir valores de la glucosa en tiempo real y enviarlos por vía inalámbrica a un dispositivo inteligente compatible o receptor,* lo que elimina la necesidad de pinchar dolorosamente los dedos.† Dexcom CGM también muestra flechas de tendencias para representar la velocidad y dirección a la que se dirigen los niveles de glucosa, lo que facilita la toma de decisiones inmediatas de tratamiento y ayuda a las personas con diabetes a evitar los eventos de hiper o hipoglucemia potencialmente peligrosos.‡

El anuncio, que se emitirá al final del primer trimestre, muestra cómo han avanzado las distintas tecnologías durante los últimos 40 años, en contraste con el hecho de que las personas con diabetes aún se pinchan los dedos para medir la glucosa, un método inventado en la década de 1970.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Nick para echar luz sobre esta tecnología, que sabemos que puede mejorar considerablemente las vidas de las personas con diabetes”, manifestó Chad Patterson, vicepresidente sénior de Comercialización Global de Dexcom. “Las personas con diabetes merecen la mejor atención, de modo que, junto con los grupos más importantes de apoyo a la diabetes, los profesionales y los usuarios de la atención sanitaria, estamos intentando crear conciencia y mejorar el acceso al CGM”.

A medida que la COVID-19 persiste, se espera que las fiestas de Super Bowl sean muy diferentes este año. Para las personas con diabetes, un grupo de riesgo más alto de complicaciones relacionadas con la COVID-19, mantener el distanciamiento social y evitar las reuniones numerosas es especialmente importante. Para ayudar a la gente a sentirse menos aislada el domingo de Super Bowl, Dexcom dará a los seguidores la oportunidad de “ver el partido” con Nick Jonas a través de una experiencia interactiva de realidad aumentada.

Visite DexcomGameDay.com para ver el anuncio publicitario y averiguar cómo ver Super Bowl con Nick Jonas.

Si bien Super Bowl ofrece una plataforma enorme para lanzar esta importante conversación, Dexcom y Nick Jonas se reunirán con las más importantes organizaciones sin fines de lucro en las próximas semanas para continuar el debate sobre una mejor concientización, educación y acceso a la tecnología de tratamiento de la diabetes. Algunas de las entidades que participan de este esfuerzo son Beyond Type 1, la organización sin fines de lucro cofundada por Nick, Children with Diabetes, College Diabetes Network, JDRF International y Taking Control of Your Diabetes.

Para obtener más información sobre Dexcom CGM, visite Dexcom.com

Acerca de DexCom, Inc.

DexCom, Inc. empodera a las personas para tomar control de la diabetes mediante productos innovadores de monitoreo continuo de la glucosa (Continuous Glucose Monitoring, CGM). Con sede central en San Diego, California, Dexcom ha surgido como líder en tecnología de atención de la diabetes. Al atender las necesidades de los pacientes, cuidadores y profesionales clínicos, Dexcom simplifica y mejora el tratamiento de la diabetes en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.dexcom.com.

* Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, visite www.dexcom.com/compatibility.

† Si las alertas y las lecturas de la glucosa de su Dexcom G6 no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice un glucómetro para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes.

‡ El aviso urgente de nivel bajo inminente puede advertir con anticipación una hipoglucemia grave, lo que da el tiempo para tomar las medidas adecuadas antes de que suceda.

