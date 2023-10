Dexcom consolida su liderazgo mundial en materia de monitorización continua de la glucosa tras la presentación de nuevos datos clínicos ante la EASD

El estudio COMISAIR se ha convertido en el estudio prospectivo de MCG en condiciones reales más largo hasta la fecha, y ha demostrado una reducción significativa y continuada de la HbA1c en pacientes que han recurrido a la MCG en tiempo real durante siete años. 1

Los nuevos datos muestran que el sistema de MCG Dexcom ONE proporciona un aumento clínicamente significativo de la duración del intervalo, una reducción de la HbA1c y un mejor control de la glucosa para los usuarios con diabetes de tipo 2. 2

A partir de un estudio reciente con 96 mujeres embarazadas presentado ante la EASD en 2023, Dexcom G7 y Dexcom G6 son ahora los únicos sistemas de MCG disponibles en el mercado con estudios clínicos que demuestran que la MCG en tiempo real es precisa para su uso durante el embarazo en mujeres con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. ‡,3,4

A medida que los nuevos datos clínicos siguen afirmando que la MCG en tiempo real de Dexcom es fundamental para el control óptimo de la diabetes, Dexcom está lanzando nuevos sistemas automatizados de administración de insulina y promoviendo una rápida expansión del acceso a la MCG en todo el mundo.

SAN DIEGO (California, EE. UU.)–DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM), líder mundial en monitorización continua de la glucosa en tiempo real para personas con diabetes, ha anunciado hoy nuevos resultados de estudios clínicos que demuestran una vez más los beneficios del uso de la MCG (monitorización continua de la glucosa), y ha ofrecido más información sobre su creciente cartera de ofertas de administración automatizada de insulina en la 59.ª Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que se celebra del 2 al 6 de octubre de 2023 en Hamburgo (Alemania).





Líder en MCG en tiempo real y referencia indiscutible en administración automatizada de insulina

Los nuevos resultados del estudio COMISAIR de siete años de duración —el estudio prospectivo de MCG en condiciones reales más largo hasta la fecha— muestran una reducción significativa y continuada de la HbA1c con el empleo de la MCG en tiempo real por parte de las personas con diabetes de tipo 1. Independientemente del método de administración de la insulina, ya sean varias inyecciones diarias o un tratamiento con bomba de insulina, la MCG en tiempo real presenta una reducción de la HbA1c mayor y estadísticamente significativa en comparación con el autocontrol de la glucosa en sangre a lo largo de siete años.* El estudio COMISAIR también muestra una importante reducción adicional de la HbA1c cuando la MCG en tiempo real está vinculada a un sistema automatizado de administración de insulina, en concreto a Tandem Control IQ.† Además, el estudio ha mostrado una alta adherencia a la MCG a lo largo de siete años, con independencia del método de administración de insulina, del 88,8% para los que utilizan MCG y varias inyecciones diarias, y del 91,9% para los que emplean la MCG y la AAI (administración automatizada de insulina).‡

Con los últimos datos del estudio COMISAIR que reafirman la eficacia de la AAI en la mejora del control de la diabetes, Dexcom continúa consolidando su posición como el sistema de MCG más conectado del mundo, y ha anunciado que el sistema de MCG Dexcom G7 empezará a comercializarse con la bomba de insulina Tandem t:slim X2 antes de finales de año en EE. UU. y en varios mercados de Europa y Asia-Pacífico. Esta noticia se ha dado a conocer tras el reciente lanzamiento del sistema de administración automatizada de insulina Omnipod 5 conectado a Dexcom G6 en Reino Unido y Alemania.

«Dexcom es la marca líder indiscutible en conectividad y ha gestionado de forma segura los sistemas de AAI durante más de un millón de años de uso acumulado por parte de los pacientes», ha declarado Jake Leach, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Dexcom. «Hemos dado prioridad a la conectividad durante más de una década, lo que significa que nuestros sistemas de MCG están optimizados para vincularse a la perfección con socios de administración de insulina y salud digital de todo tipo, lo que ofrece a los usuarios libertad de elección en su experiencia con la diabetes y convierte a Dexcom en la opción definitiva para la AAI».

La marca de MCG para personas con diabetes de tipo 2

Además de los excelentes resultados del estudio COMISAIR, el nuevo estudio realizado en un único centro con Jackie Elliot, doctora y miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, como investigadora principal, ha demostrado que el uso del sistema de MCG Dexcom ONE por parte de personas con diabetes de tipo 1 y de tipo 2 con insulina intensiva o basal tiene como resultado una reducción significativa de la HbA1c.2 El estudio prospectivo de Dexcom ONE muestra que el uso de Dexcom ONE en personas con diabetes de tipo 2 ha reducido la HbA1c de un 10,1 % a un 8,5 % en tres meses y un 8,3 % a los seis meses.

Mediante la financiación y el apoyo a nuevos estudios que investigan la eficacia de la MCG en tiempo real en personas con diabetes de tipo 2, Dexcom contribuye a la mejora del acceso y la ampliación de las coberturas para más personas en todo el mundo, a las que proporciona las herramientas que necesitan para mejorar su salud metabólica, llevar una vida más sana y frenar la progresión de la enfermedad.

«La defensa del acceso a la tecnología de MCG en tiempo real para las personas con todo tipo de diabetes es fundamental para lograr el objetivo de Dexcom», ha afirmado Alex Moussa, vicepresidente sénior y director general de Dexcom para EMEA y LATAM. «Con Dexcom G7, Dexcom G6 y Dexcom ONE, disponemos de la cartera más completa de sistemas de MCG para personas con todo tipo de diabetes y seguimos trabajando para ampliar el acceso a esta tecnología que cambia vidas. Hace poco, celebramos los lanzamientos de productos y los cambios en los criterios de cobertura que hacen que la MCG sea más accesible en Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Francia y Japón. Sabemos los magníficos resultados que puede ofrecer la MCG en tiempo real. Es la tecnología que merecen todos los diabéticos».

Los sistemas de MCG para su uso durante el embarazo

Un nuevo estudio con la Dra. Carol Levy como investigadora principal, presentado ante la EASD, revela que Dexcom G7 es preciso en general durante el embarazo y a lo largo de todos los días de uso del sensor y todos los niveles de glucosa para mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional.||,3 Actualmente, Dexcom G7 y Dexcom G6 son los únicos sistemas de MCG disponibles en el mercado con estudios clínicos que demuestran que la MCG en tiempo real es precisa cuando la utilizan personas con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional durante el embarazo.3,4 Además del estudio sobre la precisión de Dexcom G7 durante el embarazo, la Dra. Levy también ha revisado el protocolo del estudio y los objetivos del estudio AiDAPT liderado por Helen Murphy, licenciada en Medicina en la especialidad de Cirugía y Obstetricia, doctora en Medicina y miembro del Real Colegio de Médicos de Australasia, que es el mayor ensayo de control aleatorizado de un sistema de AAI frente a la administración estándar de insulina en mujeres embarazadas con diabetes de tipo 1. Los primeros resultados muestran que las mujeres que emplean AAI pasan mucho más tiempo con un nivel de glucosa adecuado que las que no recurren a la AAI.5

Sesiones formativas de Dexcom en la EASD 2023

A la vanguardia de la diabetes para profesionales sanitarios y pacientes

Lunes, 2 de octubre de 2023, de 13:30 a 15:00 h (CEST), sala Mumbai

Ponente: Bernhard Kulzer, doctor en Medicina



Dexcom G7: la perspectiva alemana

Dexcom G7: la perspectiva alemana
Ponente: Jan Soupal, doctor en Medicina



Resultados clínicos de la MGC en tiempo real de Dextom: los datos de los siete años de COMISAIR

Resultados clínicos de la MGC en tiempo real de Dextom: los datos de los siete años de COMISAIR
Ponente: Carol Levy, doctora en Medicina, especialista titulada en Educación y Atención Diabética



La MCG de Dexcom en el embarazo: resultados y precisión (estudio AiDAPT y precisión de G7)

La MCG de Dexcom en el embarazo: resultados y precisión (estudio AiDAPT y precisión de G7)
Ponente: Jackie Elliott, doctora en Medicina, miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido



Dexcom ONE: resultados en condiciones reales y nuevas tecnologías innovadoras

Liderazgo con precisión y conectividad

Martes, 3 de octubre de 2023, de 14:45 a 15:15 h (CEST), Spotlight Theatre

Ponente: Partha Kar, licenciado en Medicina, en la especialidad de Cirujía, doctor en Medicina, miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido



Novedades para la nueva evaluación tecnológica NICE para sistemas de AAI



Dexcom G7 y Tandem Control IQ, próximamente

Novedades para la nueva evaluación tecnológica NICE para sistemas de AAI
Dexcom G7 y Tandem Control IQ, próximamente
Ponente: Jan Soupal, doctor en Medicina



Nuevos datos sobre los resultados de COMISAIR de siete años



La MCG en tiempo real es la tecnología que aporta seguridad, comodidad y precisión en el control de la diabetes

A la vanguardia con el mayor número de funciones de dispositivos diseñadas para mejorar la seguridad y la eficacia en relación con la diabetes

Viernes, 6 de octubre de 2023, de 10:00 a 10:30 h (CEST), Spotlight Theatre

Ponente: Tadej Battelino, doctor en Medicina



Deterioro cognitivo y complicaciones de la memoria de trabajo asociados a un menor tiempo dentro del intervalo



Cómo pueden utilizarse de forma más eficaz los sistemas de MCG y AAI en diversas poblaciones de pacientes para mejorar los resultados

Deterioro cognitivo y complicaciones de la memoria de trabajo asociados a un menor tiempo dentro del intervalo
Cómo pueden utilizarse de forma más eficaz los sistemas de MCG y AAI en diversas poblaciones de pacientes para mejorar los resultados
Ponente: Sufyan Hussain, máster en Humanidades, licenciado en Medicina, en la especialidad de Cirujía, miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, doctor



Dexcom G7 tiene el mayor número de características del dispositivo diseñadas para mejorar la seguridad y la eficacia relacionadas con la diabetes



Dexcom G7 es fácil de activar y de usar y ayuda a reducir el esfuerzo que supone el control de la diabetes



Dexcom G7 presenta una precisión excepcional para tomar decisiones de tratamiento mejor informadas

Si desea obtener más información sobre estas presentaciones y registrarse para asistir virtualmente a la conferencia, visite https://easd.org.

Acerca de DexCom, Inc.

DexCom, Inc. ayuda a las personas a controlar su salud en tiempo real mediante innovadores sistemas de monitorización continua de la glucosa (MCG). Dexcom, con sede en San Diego (California, EE. UU.) y con presencia en toda Europa y en algunas zonas de Asia y Oceanía, se ha convertido en líder en tecnología para el control de la diabetes. Atendiendo a las necesidades de usuarios, asistentes de cuidados y proveedores, Dexcom trata de simplificar y mejorar el control de la diabetes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Dexcom, visite www.dexcom.com.

*7,1 % (varias inyecciones diarias + MCG en tiempo real) frente al 7,7 % (varias inyecciones diarias + sistemas de autocontrol de la glucemia).†6,6 % (AAI – Tandem Control IQ) frente al 7,7 % (ISCI+ sistemas de autocontrol de la glucemia).‡88,8±7 % (varias inyecciones diarias +MCG) y 91,9±4,1 % (AAI + MGC).||La precisión general de Dexcom G7 en el embarazo, medida según la tasa de concordancia %20/20, fue del 92,5 % para todas las mujeres con diabetes (tipo 1, tipo 2 y gestacional).

1 Soupal, J. Resultados clínicos de la MGC en tiempo real de Dexcom: los datos de los siete años de COMISAIR. Presentado ante la EASD el 2 de octubre de 2023 en Hamburgo (Alemania). 2 Elliott, J. Dexcom ONE: resultados en condiciones reales y nuevas tecnologías innovadoras. Presentado ante la EASD el 2 de octubre de 2023 en Hamburgo (Alemania). 3 Levy, C. La MCG de Dexcom en el embarazo: resultados y precisión (estudio AiDAPT y precisión de G7). Presentado ante la EASD el 2 de octubre de 2023 en Hamburgo (Alemania). 4 Castorino K, et al. Rendimiento del sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 en mujeres embarazadas con diabetes. Tratamiento tecnológico de la diabetes. 2020;22(12):943-947. 5 Murphy, H. Estudio AiDAPT. Presentado ante laADA el 25 de junio de 2023 en San Diego (California, EE. UU.).

