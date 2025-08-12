Devastador: Familiares, amigos y correligionarios le dan el último adiós a Miguel Uribe 

La frase "silencio total en el Capitolio" resume el impacto emocional vivido este martes en Bogotá, cuando la familia y figuras políticas rindieron homenaje a Miguel Uribe Turbay.

El recinto se sumió en una atmósfera solemne, destacada por el doloroso abrazo entre la viuda, María Claudia Trazona, y el padre del dirigente, un gesto que conmovió a todo el país.

El homenaje a Uribe Turbay no solo fue un acto íntimo para sus seres queridos, sino también un momento de reflexión nacional.

Parlamentarios, funcionarios y ciudadanos se dieron cita en el Congreso de la República para expresar solidaridad y exigir respuestas ante el trágico fallecimiento del funcionario. Las palabras, en esta ocasión, se quedaron cortas frente al silencio y las lágrimas de los presentes.

El homenaje y el impacto político de la tragedia

Miguel Uribe Turbay era conocido tanto en círculos políticos como sociales por su labor y activismo. Su muerte repentina ha dejado un vacío y un llamado urgente a la justicia y la investigación.

El silencio total en el Capitolio se convirtió en símbolo de protesta y duelo, permitiendo que el mensaje del homenaje se multiplicara más allá de las paredes del Congreso.

Diversos líderes latinoamericanos han expresado su pesar y preocupación por las circunstancias y han pedido que la investigación avance con total transparencia.