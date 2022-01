Deutsche Telekom prueba una nueva oficina virtual con el software Sococo de Aurea

Mediante una tecnología que imita las experiencias presenciales del entorno de trabajo tradicional, la oficina virtual mejora la cultura corporativa de los empleados remotos en cualquier parte del mundo

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Aurea Software Inc., el “Netflix del software empresarial”, ha anunciado que Deutsche Telekom está poniendo a prueba su primera oficina virtual utilizando el software Sococo de Aurea. El proyecto piloto se desarrollará hasta marzo y tiene como objetivo conectar mejor al personal descentralizado y mejorar la cultura y la colaboración entre los equipos de atención al cliente de la empresa.

Los equipos de atención al cliente de Deutsche Telekom, compuestos por 30.000 empleados en Alemania, están repartidos por todo el país. A pesar del entorno de trabajo geográficamente descentralizado e híbrido, los miembros del equipo deben ser capaces de trabajar “como uno solo” para ofrecer experiencias óptimas a los clientes.

Utilizando la solución Sococo de Aurea, Deutsche Telekom está liderando la solución de los problemas de conexión y culturales en lugares de trabajo geográficamente dispersos, lanzando una oficina virtual que permite a los trabajadores disfrutar del mismo nivel de contacto en línea que en presencia física.

“El trabajo híbrido es ahora una realidad consolidada, que comenzó con la pandemia, pero que ha sido adoptado por los trabajadores. No se puede volver a un mundo en el que se trabaje al 100 % en presencia física. La investigación sostiene que el trabajo desde casa tiene importantes beneficios, pero también crea retos sin precedentes”, afirma Scott Brighton, CEO de Aurea. Los trabajadores ya no tienen la oportunidad de mantener el contacto cara a cara que solía tener lugar en los pasillos de las oficinas. Ya no surgen oportunidades de reunirse en los campus o visitando otras oficinas en todo el mundo. Las herramientas de comunicación tradicionales para las reuniones virtuales han reducido su entorno de trabajo, animándoles a mantener un contacto regular con las personas que ya conocen, pero sin crear las condiciones para descubrir nuevas personas o ideas. Este tipo de entornos tiende a negar la oportunidad de experimentar una cultura vibrante de diversidad a la que los trabajadores estaban acostumbrados cuando iban a la oficina”, añade.

“Con la creación de su oficina virtual, Deutsche Telekom está a la cabeza de la creación de un entorno de trabajo híbrido que ofrece a sus empleados diferentes maneras de conectarse, colaborar y desarrollar una cultura corporativa sin importar en qué parte del mundo se encuentren”, prosigue Brighton.

La oficina virtual de Deutsche Telekom tiene el aspecto de una oficina real, aunque sea en línea y no en un edificio. Ofrece espacios de encuentro, salas de reuniones e incluso zonas de descanso, dando a los empleados la oportunidad de ver dónde están sus colegas y qué están haciendo, desarrollando así un mayor sentido de la presencia que falta en las herramientas básicas de comunicación, donde la única pista sobre el estado de los colegas es un color genérico junto a una lista de sus nombres. Los empleados pueden conocer y conectar con nuevas personas mediante experiencias de reuniones virtuales diseñadas para dar la sensación de contacto informal típica de la oficina física. Por ejemplo, la oficina virtual de Deutsche Telekom tiene una sala llamada “Ruleta del café” en la que los empleados se conectan aleatoriamente con otros compañeros que quizá no conozcan. Pueden dedicar unos minutos a conocerse, compartir detalles de sus respectivas funciones, cómo pueden ayudarse mutuamente y también qué les inspira.

La solución Sococo de Aurea pretende superar las limitaciones impuestas por los aspectos básicos de comunicación que ofrecen las plataformas tradicionales de reuniones virtuales para desarrollar una verdadera cultura empresarial y de relaciones.

“Al igual que muchas otras grandes empresas, Deutsche Telekom se nutre, en parte, de la diversidad de orígenes y habilidades de su plantilla, cuyo contacto directo permite el intercambio de conocimientos y la colaboración para resolver los problemas de los clientes de forma más eficiente”, declara Gereon Hammel, vicepresidente de desarrollo de negocio de Deutsche Telekom. “La mayoría de los métodos en los que tradicionalmente nos apoyamos para forjar esta colaboración se pierden cuando las funciones se reducen a llamadas cerradas y de nicho, limitadas sólo a los miembros cercanos del equipo. Al asociarnos con Aurea para lanzar esta oficina virtual, podemos habilitar componentes importantes del espacio de trabajo con presencia física dentro de nuestro espacio de trabajo híbrido. Esto nos permite aprovechar el tamaño y la diversidad de nuestra plantilla, sin necesidad de que todos estén en el mismo espacio físico. La facilidad con la que podemos implementar la solución Sococo en todos nuestros equipos significa que sólo se necesitan unos minutos para desplegar nuestra oficina virtual”, concluye.

INSCRÍBASE YA: Gereon Hammel y Scott Brighton ofrecerán más información sobre cómo implementar la conectividad digital y desarrollar una oficina virtual en la Cumbre sobre el Futuro del Trabajo de VentureBeat. Inscríbase hoy en el evento previsto para el 12 de enero.

