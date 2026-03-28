La decisión de eutanasia de Noelia Castillo ha sacudido la opinión pública en Latinoamérica y ha abierto un debate profundo sobre la muerte asistida y los derechos del paciente.

Esta joven optó por la eutanasia tras un complejo proceso legal y emocional, visibilizando la realidad que viven quienes buscan dignidad en sus últimos días.

Noelia Castillo se convirtió en referente tras su valiente lucha por acceder a la eutanasia tras las secuelas psicológicas que le dejó una violación múltiple.

Fueron esas secuelas que la orillaron a intentar quitarse la vida, causándole problemas físicos que le impedían movilizarse con facilidad.

Su caso ha alcanzado relevancia internacional tras conceder una última entrevista antes del procedimiento.

En la que relató su padecimiento, su análisis sobre la vida y el valor de decidir sobre su propio cuerpo.

El proceso previo y la última entrevista de Noelia Castillo

Antes de tomar su decisión final, Noelia Castillo debió enfrentar no solo las restricciones legales del país, sino también una batalla personal y una exposición mediática.

La joven antes de su muerte expresó gratitud hacia quienes la apoyaron y llamó a una reflexión social sobre el derecho a una muerte digna.

La historia de Noelia Castillo recuerda otros casos en la región y pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la legislación y los protocolos sobre muerte asistida.