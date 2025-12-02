Detienen Federica Mogherini, la ex jefa de la diplomacia europea por fraude 

La noticia de que detienen a Federica Mogherini por supuesto fraude en la UE ha causado conmoción en los círculos políticos europeos.

La ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea fue arrestada tras ser señalada en una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con fondos comunitarios.

De acuerdo con informes recogidos este 2 de diciembre, las autoridades europeas investigan la posible existencia de fraude en la gestión de contratos europeos durante su mandato entre 2014 y 2019.

Mogherini, figura clave en la política exterior de la UE, se habría visto envuelta en procesos poco claros para la asignación de recursos, lo que podría configurar varios delitos contra la administración europea.

Contexto del caso y reacciones en Europa

La detención de la diplomática italiana llega tras meses de indagaciones y auditorías internas en Bruselas.

Las primeras reacciones entre líderes comunitarios advierten sobre la gravedad del escándalo y la necesidad de transparencia en las instituciones europeas.

Organizaciones internacionales y la sociedad civil piden una investigación a fondo para esclarecer si existió realmente fraude en la UE o si se trata de una persecución política.

El caso recuerda a otros episodios recientes vinculados a presuntos actos de corrupción que han sacudido organismos internacionales. Por ahora, Mogherini permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.