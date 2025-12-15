Estados Unidos

Detienen al hijo del cineasta Rob Reiner por sospechas de haber cometido el horrendo crimen 

El vástago fue el que alertó de sus muertes, pero su pasado en centros de rehabilitación e investigaciones, lo ha puesto en la mira de las autoridades. 

reiner Imagen de archivo y cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 15-12-2025.12:55 pm.
