Detienen a varias congresistas estadounidense durante una protesta a favor del aborto

La Policía del Capitolio detuvo este martes a varias congresistas estadounidenses durante una protesta por el derecho al aborto registrada en el edificio de la Corte Suprema.

Entre los legisladores detenidos está Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Ayanna Pressley, quienes se encontraban apoyando manifestaciones en contra de la resolución que suspende la Ley Roe v. Wave.

De acuerdo con la Policía del Capitolio, la captura de los legisladores se dio minutos después de pedirle a los protestantes desalojar el lugar.

“Es contra la ley bloquear el tráfico, por lo que los oficiales darán nuestras tres advertencias estándar antes de comenzar a realizar arrestos”, se detalló en la cuenta de Twitter sobre la captura de varias congresistas.

Posteriormente, informaron que algunos de los ciudadanos se negaron a salir de la calle y comenzaron las detenciones.

En total fueron 34 personas las capturadas, entre ellas los 13 miembros más de la Cámara Baja de los Estados Unidos.

Un video publicado en las redes sociales muestra a la congresista Ocasio-Cortez siendo llevada por la policía, mientras ella cruza sus brazos detrás de la espalda sin llevar esposas.

Varias congresistas decidieron apoyar los movimientos de protestas por el derecho al aborto fuera del edificio de la Corte Suprema, dándole mayor alcance al movimiento social.

El 27 de junio, Alexandria Ocasio-Cortez pidió que los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de anular Roe v. Wade sean acusados por declaraciones engañosas.

Lol AOC pretending she got cuffed. So brave. pic.twitter.com/epHDd4E8S5

— Lyndsey Fifield (@lyndseyfifield) July 19, 2022